Por vestimenta, impiden el acceso a jóvenes en restaurante de Polanco

La Ciudad de México tiene diversos espacios para disfrutar de grandes alimentos. La variedad de sabores es la misma que de precios, y Polanco no es un lugar donde su mayor virtud sea lo barato. Sin embargo, esta vez no fue el precio lo que atrajo la atención de miles usuarios.

Valeria Sandoval es una joven cantante e influencer muy reconocida en Colombia al igual que su madre, la actriz y modelo colombina Alejandra Sandoval. Valeria estaba en tierras mexicanas cuando decidió salir a comer con una amiga a un restaurante.

Sin saber cuál sería su destino, las jóvenes comenzaron a ver las opciones que tenían. Al encontrar uno de su agrado, las mujeres decidieron acercarse. Personal de seguridad les preguntó si contaban con reservación, a lo que las dos dijeron que no. El empleado les aseguró que el lugar necesitaba de reservación, y que por el momento no tenían espacio.

@valeria.sandovall Miren lo que hoy nos paso en mexico!! No nos querían dejar entrar a este restaurante en mexico porque estamos vestidas “incorrecto” o somos dos mujeres solas! Que triste 🥺💔 ♬ sonido original - Valeria sandoval

Las damas dieron las gracias. Al ver el lugar, optaron por realizar una reservación para otro día o más tarde. Al ingresar la página, se dieron cuenta que el lugar contaba con muchísimos espacios. A lo que decidieron hacer cita y volver.

Al regresar, el mismo hombre les impidió el paso y se negó a brindar el servicio. Las volteó a ver y les dijo que no podían pasar. Valeria y su amiga preguntaron la causa del problema, ya que ya tenían su reservación. Mientras grababan los hechos, se logra ver a dos personar ingresar al lugar sin ningún problema.

La cantante comentó en el video, que subió a su cuenta de TikTok, que no era posible que no pudiera acceder por tener un short de mezclilla y su acompañante un pants. Porque sí contaban con el dinero necesario para pagar y no iban a robar nada.

La grabación ya supera los tres millones de reproducciones, mismas donde se pueden leer comentarios como: “Hay restaurantes que tienen código de vestimenta, seguro es eso” o “si hay reglas tienen que respetarlas”.

Lo más visto en PublimetroTV: