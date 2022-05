“La casa de los famosos”: estos son los cuatro nominados de la semana

Crece la tensión en el reality show “La casa de los famosos”, luego de una nueva gala de nominaciones que terminó con cuatro participantes al borde de la eliminación. Los bandos cada vez son más evidentes, así como las estrategias de cada uno para quedarse hasta la final y competir por el premio efectivo y el título de campeón.

Las mujeres en la competencia ha quedado totalmente a salvo, ya que los nominados esta semana son cuatro hombres: Nacho Casano, Lewis Mendoza, Luis Potro Caballero y Eduardo Rodríguez. Salvador Zerboti resultó líder de la semana, por que goza de inmunidad, mientras que Osvaldo Ríos no resultó entre los nominados.

La convivencia se ha hecho cada vez más estresante para los famosos. Casano estalló hacia sus compañeros y se quejó de los quehaceres diarios, lo que sumó a la tensión. “No puede ser que estemos lavando y limpiando todo el día ahí en la cocina, no puede ser que la gente siga comiendo y tirando las cosas ahi, te tomas un café, lavas tu taza”, expresaba.

Una de las más frontales fue Daniela Navarro quien admitió su poca simpatía por el actor. “A veces eres tan personaje, no lo tomes a mal, pero es que a veces digo será en serio o quizás no. La verdad no he logrado definir tu personalidad, o si has venido asumiendo eso por todo lo que ha venido pasando”. Nacho la escuchó con cara de asombro y le contestó.

“Con cada persona soy como conecto, en este momento soy de esta forma. Con Lewis y con Juan soy distinto, Osvaldo soy distinto. Mi personalidad es única y es la misma, lo único que cambia es mi actitud”, dijo Casano mientras Daniela le pedía no estar a la defensiva.

Tres de los nominaciones irán a la gala de eliminación el próximo lunes, y uno será salvado por sus compañeros en la votación dominical. “Ahora sí debo decirlo, hay dos bandos muy definidos y enfrentados: el bando de Niurka (Marcos) y el de Laura. Se nota que hay un manejo no sé si de Niurka porque a mi me parece muy extraño que Nacho gane cuando no tiene ni una sola persona afuera que vote por él”.

Casano fue nominado y salvado por su compañeros, pero en la semana siguiente quedó entre los tres nominados junto a Natalia Alcocer y Brenda Zambrano, quien finalmente se convirtió en la segunda eliminada del programa. La primera en salir de la competencia fue Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera.