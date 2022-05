Jurassic World Dominio, la última entrega de la saga Jurassic World, protagonizada por Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) y Chris Pratt (Owen Grady), llegará a los cines el próximo primero de junio y reunirá al elenco original de Jurassic Park, Jeff Goldblum (Ian Malcom), Laura Dern (Ellie Sattler) y Sam Neill (Alan Grant), quienes se reunirán para un desenlace lleno de nostalgia que enseña a coexistir.

Jurassic World Dominio, una película que junta la nostalgia y que enseña a coexistir. / Foto: Cortesía

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Jeff Goldblum (Ian Malcom), a la actriz que se une a la trilogía, DeWanda Wise (Kayla Watts) y al director Colin Trevorrow tras su visita a México días atrás, donde nos revelaron secretos exclusivos durante el rodaje de la tercera entrega.

Jurassic World Dominio, una película que junta la nostalgia y que enseña a coexistir. / Foto: Cortesía

¿Cuál es su palabra favorita en español?

- Bryce Dallas Howard - Bruja.

- Jeff Goldblum - Hola.

- DeWanda Wise - Biblioteca.

- Colin Trevorrow - Película.

¿Cuál fue la mejor parte de conocer y reunirse con el elenco original?

- Bryce Dallas Howard - Fue una maravilla presenciar el talento y experiencia de los actores de la saga original.

- Jeff Goldblum - Siempre estoy experimentando y me gustar estar interesado en los procesos de los demás.

- DeWanda Wise - Para mí, saber que Jeff Goldblum aún hace el trabajo y le gusta lo que hace, fue muy inspirador.

Jurassic World Dominio, una película que junta la nostalgia y que enseña a coexistir. / Foto: Cortesía

¿Cuál es su dinosaurio favorito?

- Bryce Dallas Howard - Dreadnoughtus.

- Jeff Goldblum - Porque soy libra, de un lado tenemos el Giganotosaurus y por el otro, me gusta el que tiene plumas que aparece en la nueva película.

- DeWanda Wise - Pyroraptor pero podría ser diferente mañana porque mi signo zodiacal es géminis.

Si pudieran describir esta saga en una sola palabra o frase, ¿Cuál sería?

- Bryce Dallas Howard - Épica.

- Jeff Goldblum - Transformación y fantasmagórica.

- DeWanda Wise - Épica.

Jurassic World Dominio, una película que junta la nostalgia y que enseña a coexistir. / Foto: Cortesía

¿Cuál fue el momento más memorable dentro de esta entrega, que van a atesorar por el resto de su vida?

- Bryce Dallas Howard - De toda la franquicia, sería cuando me subí a un helicóptero y volamos sobre Hawái y estaban grabando desde abajo, y para mí fue ese momento donde vi esas locaciones donde grabaron Jurassic Park y no podía creer lo que estaba pasando y lo que vendría, todo lo que soñé, es aún mejor, ha sido una experiencia increíble y las personas con las que tuve oportunidad de trabajar y que nos convertimos en familia, simplemente me cambió la vida.

- Jeff Goldblum - Es este momento ahora mismo, tener la película terminada y mostrársela a la gente y estar juntos descubriéndonos como nunca lo hicimos, escuchar las respuestas de los otros, es bastante agradable y en serio lo adoro.

- DeWanda Wise - Estábamos en pandemia, eran las primeras dos semanas de grabación fueron con Chris Pratt y fue este momento tan precioso donde todos estuvimos al tanto de lo cautelosos que había que ser, pero también nos dimos cuenta de lo agradecidos que estábamos por poder estar ahí y nunca lo olvidaré.

- Colin Trevorrow - Fue en el último día de rodaje donde estábamos todos en el helicóptero y vi a todos los actores juntos, desde Jurassic Park hasta Jurassic World, no creí que fuese tan especial hasta que lo vi y fue ahí donde acabó todo, fue la última escena que grabamos.