Justin Bieber: mejores momentos de su cierre de gira en Guadalajara

El popular Justin Bieber cerró Justice World Tour en México, al dar el último concierto en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara, la noche del sábado tras presentarse en Monterrey y Ciudad de México. El cantante ofreció un show ante 20 mil personas reunidas en el inmueble de futbol.

Las y los Beliebers invadieron el estadio de futbol, con colores pastel que dieron vida a la cancha y tribunas. Vanessa fue una de ellas que pagó más de once mil pesos para asistir a su primer show de su ídolo, a quien comenzó a escuchar a los 8 años, pero fue hasta los 18 años que hizo realidad su sueño para estar lo más cerca posible de su artista favorito.

Justin Bieber y su esposa Hailey arribaron al estadio universitario a las 19:30 horas a bordo de un helicóptero que los trasladó directamente del aeropuerto. A las 20:30 horas, como venía estipulado en el boleto, salió puntual al escenario para brindar un setlist de 24 canciones.

Justin Bieber Guadalajara. El cantante y su esposa llegaron en helicóptero una hora antes del show. (Foto: Twitter / Gabriela Acosta.)

El canadiense se presentó por primera vez en tierras tapatías, aunque fue poca la interacción que tuvo con su público, si aprovechó para agradecer y puntualizar su emoción de estar visitando la ciudad.

Con el torso desnudo mostrando sus tatuajes, un pantalón de mezclilla roto que dejaba ver sus piernas y una gorra, así fue como Bieber fue llevando sus canciones antes los grandes coros de los asistentes.

Muchos comentarios se escucharon al final del concierto, “fue el mejor concierto de mi vida”, “Cantó con playback”, “Se le vio cansado y bailaba como con flojera”, “Gracias Justin Bieber por hacerme tan feliz”, “la foto que tomé, lo tuve pero tan cerca, ahhhh, me podrá ir de la mier.. pero con Justin todo es bonito. Te amo, Justin Bieber”.

Somebody, Hold on, Deserve you y Holy se escucharon en la primera parte del show. El artista canadiense utilizó varios videos de transición para hablar de varios temas como la paz, igualdad, racismo, entre otros.

“El mundo está demasiado dividido, todos somos iguales, háganos un mundo mejor. Hagamos la diferencia y unámonos. El racismo es diabólico”, fue parte de su mensaje.

Set acústicos, pirotecnia, coreografías y las pantallas se combinaron durante la noche, donde complació al cantar éxitos como Sorry, Where are Ü now, Boyfriend, Baby y Peaches, entre otros.

Justin Bieber GDL. Cierre de gira en México. (Foto: Zignia Live.)

Justin Bieber dedica noche a su esposa

Como fue durante sus tres conciertos en México, Justin estuvo acompañado de su esposa Harley, que para el concierto de Guadalajara decidió no salir a la cancha, sino vivirlo detrás del escenario.

Durante el último tema Anyone, Bieber aprovechó para rendir tributo a todos sus seguidores y a su compañera de vida.