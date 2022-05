Dua Lipa, víctima del karma y nuevamente sufre accidente en el escenario

La cantante británica de 26 años de edad, Dua Lipa, nuevamente es acusada de hacer playback en uno de sus conciertos, esto, tras sufrir una aparatosa caída en uno de sus conciertos llevado a cabo el pasado 26 de mayo en Milán, Italia, dejando al descubierto que no canta en vivo.

Dua Lipa cae del escenario en pleno concierto y es descubierta haciendo playback. / Foto: Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Y es que, esta no sería la primera vez, ya que en marzo del año en curso, la cantante se encontraba en medio de la presentación del éxito New Rules, cuando por arte de magia, el micrófono resbaló de sus manos, mientras que su voz y la pista siguieron escuchándose en todo el recinto, lo que dejó en claro que la británica no canta en vivo.

Ay probrecita mi bebeeeeeee 🥺 pic.twitter.com/iAF2dOMyY5 — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) March 3, 2022

Dua Lipa sufre accidente en el escenario y es descubierta haciendo playback

Y tan solo dos meses más tarde, el mismo incidente volvió a ocurrir mientras se encontraba en Milán, Italia, y al momento de presentar el tema Be The One, Dua Lipa se olvidó de la letra y le pidió al público que la ayudara a cantar, y a los pocos segundos, sufrió una aparatosa caída.

el karma por olvidarse la letra de su mejor canción e así pic.twitter.com/jHbelA0pwA — 𝐫𝐮𝐛𝐞𝐧 🦂 (@iconic31) May 26, 2022

Dejando en claro que hace playback, por otro lado, varios usuarios en redes, señalaron que la cantante necesita del playback debido a las distintas y complicadas coreografías que hace en cada uno de sus shows, y otros más, mencionaron que el karma le llegó por olvidar la letra de una de sus canciones más iconicas y con las que alcanzó la fama mundial.

Se informa que los precios para ver a Dua Lipa oscilan entre los 600 pesos mexicanos hasta los 5,700 pesos mexicanos, sin cargo, aunque cabe recalcar que el precio para cada país es diferente, esto ya que el aforo de cada recinto es distinto.

Dua Lipa cae del escenario en pleno concierto y es descubierta haciendo playback. / Foto: Getty Images (Jason Koenrer/Getty Images for Permanent Press)

Dua Lipa llega a México

Por otro lado, Dua Lipa pisará tierras mexicanas el próximo mes de septiembre, el día 21, ofrecerá un concierto en el Foro Sol de la CDMX y el 23, en el Estadio Banorte en Monterrey. Se cree que debido a la alta demanda, la cantante podría abrir una segunda fecha para la Ciudad de México.