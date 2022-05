Justin Bieber cancela presentación de Mario Bautista minutos antes del concierto

Tras varias semanas de especulación donde diversos usuarios en redes sociales, mencionaron que Mario Bautista sería el encargado de abrir los shows de Justin Bieber en México, el pasado 26 de mayo, el cantante mexicano, por medio de sus historias en Instagram, reveló que los empresarios que trajeron al canadiense, le cancelaron a la mera hora.

Cabe recalcar, que una semana antes de que Justin Bieber se presentará en tierras mexicanas, y días después de que los rumores sobre Mario Bautista surgieran, se reveló que Eddie Benjamin y ¿Teo?, serían los encargados de abrir los shows en Monterrey y Guadalajara.

Tras esto, los beliebers se preguntaron ¿Quién abrirá los shows en CDMX?, por lo tanto, se especuló que Bautista sí sería el telonero y estaba esperando el momento indicado para dar a conocer la noticia. El primer concierto en CDMX llegó, y se reveló que Eddie Benjamin y ¿Teo? serían los teloneros para la primera y segunda fecha en Ciudad de México.

Por lo tanto, el mexicano no estaría en el concierto de Bieber, y el pasado 26 de mayo, en vísperas del segundo concierto, Mario Bautista, por medio de Instagram compartió que los empresarios encargados de traer al canadiense, le cancelaron su show a la mera hora.

“El día del evento, la empresa que contrató a Justin Bieber, me marcó y me dijo ‘No se va a poder’, iba a ser el opening act, un sueño hecho realidad, nos preparamos un mes entero, se hicieron ensayos durísimos hasta se rentó un venue para ponerlo en escenario, pero al final no sucedió”, expresó Mario Bautista.

Por último, el cantante mexicano señaló que cuando suceden cosas malas en la vida, hay dos caminos, tirarse y llorar o agarrar esa energía y transmutarla a través de algo bueno para el futuro. También agradeció a todas las personas que mandaron buena vibra cuando se enteraron de la noticia.

