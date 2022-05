Mientras espera veredicto del juez, Johnny Depp reaparece en concierto de Jeff Beck

Johnny Depp se mantiene en la polémica a propósito del juicio por difamación en contra de su ex esposa Amber Heard, y mientras espera conocer el veredicto que arroje el jurado el cantante se dio un descanso tras 6 largas semanas de litigio y quiso sorprender a su público apareciendo en un concierto junto al músico británico Jeff Beck.

La presentación tuvo lugar en Sheffield, Inglaterra. La aparición del actor de 58 años de edad no solo revolucionó a los asistentes quienes no contuvieron su emoción y comenzaron a aplaudirlo por verlo en escena, también hizo temblar las redes sociales que se llenaron de videos y fotografías mostrando a Johnny con una guitarra en mano, rockeando durante una presentación con uno de sus mejores amigos.

Depp interpretó tres covers. Comenzó con la versión de Isolation de John Lennon, luego What’s Going On de Marvin Gaye y por último interpretó Little Wing de Jimi Hendrix. Para cerrar la noche los músicos y amigos tocaron la inédita canción This Is a Song for Ms. Hedy Lamarr original de Deep

La aparición de Depp lo devuelve a sus inicios, si bien se le reconoce su éxito como actor, vale decir quiso ser músico, en 1986 formó parte de la banda Rock City Angels y 2005 de la agrupación Hollywood Vampires.

El juicio con Amber Heard

Los actores Johnny Depp y Amber Heard se mantienen en litigio tras hacerse público detalles sobre su matrimonio y convivencia.

Heard lo acusó de haberla maltratado físicamente al escribir un artículo de opinión para The Whhashinton Post, donde se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

Johnny Depp presentó una demanda por difamación por US$ 50 millones, su ex esposa presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.