Johnny Depp se fue de fiesta con Kate Moss mientras el jurado deliberaba

Johnny Depp ha logrado salir victorioso del juicio por difamación que enfrenta contra Amber Heard, veredicto que se dio la tarde de 1 de junio.

Sin embargo, pareciera que el actor ya sabía que tenía la victoria en las manos, ya que no asistió al veredicto, de hecho ni se encontraba en Estados Unidos.

Johnny Deep (Reprodução / Instagram)

De hecho, días antes Depp se subió al escenario con rockero Jeff Beck en el auditorio Royal Albert Hall de Londres. Pero eso no es todo, unas horas antes del veredicto, el protagonista de Piratas del Caribe siguió ofreciendo conciertos y estuvo bien acompañado.

La noche del martes entre el público se encontraba la modelo Kate Moss, a unos días de testificar a favor del del actor en su juicio contra Amber Heard.

Según Daily Mail, Moss fue vista disfrutando del concierto que tenía todas las entradas vendidas y que se trataba de la segunda noche consecutiva de Johnny en el Royal Albert Hall y la tercera junto a Beck.

Al terminar el concierto, Moss se dirigió al backstage para seguir la fiesta a la que asistió también Sharon Osborne.

La modelo mantuvo una relación sentimental con Depp en la década de los 90, por lo que fue llamada a testificar, los hizo a través de zoom donde negó que el actor la hubiera agredido durante los años que estuvieron juntos.

Además, confirmó que se había caído por unas escaleras mientras se encontraba de vacaciones en Jamaica con Johnny, pero aclaró que simplemente se había resbalado.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, relató Moss al jurado.

Luego dijo que Depp regresó para ayudarla. “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

Asimismo, el abogado de Depp le preguntó a Moss si el actor alguna vez la había empujado por las escaleras durante el curso de su relación, y ella respondió, “nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”.