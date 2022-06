¿Laura Bozzo pierde un diente en ‘La Casa de los Famosos 2′? Video se viraliza en rede sociales

‘La Casa de los Famosos 2′ ha llamado la atención de miles de espectadores. La forma en que conviven varios famosos parecer ser la recta secreta del reating y lo viral. Tal como lo que le ocurrió a la conductora peruana, Laura Bozzo.

Mediante Twitter, se comenzó a viralizar un video donde Bozzo estaba platicando con sus compañeros, cuando de la nada, se le sale un objeto de la boca: “Estoy hablando y se me cae la comida de la boca”. A su lado, la peculiar modelo, actriz y cantante, Niurka Marcos, comenzó a reír por los hechos.

Uno de los integrantes del programa, Luis ‘Potro’ Caballero, comentó que lo que se le había caído a la conductora era un diente, palabras que causaron las risas de todos los presentes. A la señorita Laura no le pareció el chiste y respondió “¿Qué diente? fue un pedazo de fideo. ¿Se me salió el diente, no? Ese diente te va morder los huev*s”.

La grabación sobre lo ocurrido se comenzó a compartir por diversas redes sociales, logrando miles de reproducciones en pocas horas. Cabe mencionar que lo sucedido solo fue una broma del exintegrante de ‘La Casa de los Famosos 2′. Este programa se transmite las 24 horas, los siete días de la semana por el canal ‘La Casa de los Famosos’ en la plataforma de videos, Youtube.

Algunos de los comentarios que se pueden leer de lo ocurrido con la conductora son: “Me hicieron reír a muerte también” o “Que feo eso una señora con dinero y unos dientes tan flojos eso dice mucho de esta señora mitad peruana mitad japonesa.”

