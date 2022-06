Anitta obtiene su propia figura de cera en el museo Madame Tussauds. / Foto: Madame Tussauds (Getty Images) (Jamie McCarthy/Getty Images for Madame Tussauds New York)

¡Se acabó el misterio! Este jueves, la estatua de cera de Anitta fue finalmente develada en el Madame Tussauds de Nueva York, ubicado en Times Square. Ahora fanáticos de todo el mundo pueden ver e interactuar con la figura de la carioca, cuyo look se inspiró en el video musical de “Girl From Rio”, su primera canción en ingresar al Top 40 de la radio estadounidense. El museo, uno de los más populares del mundo, celebró la noticia en un acto en el que la cantante posó junto a su versión de cera.

“Es maravilloso ser parte de este proyecto. Al principio no podía creer que me hubieran invitado a tener una figura de cera mía, junto a algunas de las estrellas más grandes del mundo, en Madame Tussauds. El equipo del museo puso mucho trabajo y dedicación en esta estatua, así que me muero de orgullo y estoy muy emocionada de que el mundo la vea”, celebró Anitta.

Directamente de la colección de la cantante de Honorio Gurgel, la ropa que viste la nueva estatua fue donada por ella misma. Con 1,62 de altura, la figura de tamaño natural tardó 6 meses en completarse. Fue producido en Londres, donde 20 artistas trabajan en su réplica exacta. Para lograr el resultado más minucioso posible, el equipo de Madame Tussauds trabajó con Anitta y su equipo de maquilladores y peluqueros para capturar sus medidas exactas, así como el cabello, color de ojos, tatuajes y tono de piel.

“Anitta es una sensación musical mundial y estamos muy emocionados de presentar su figura de cera en Madame Tussauds New York. Sus seguidores apasionados y leales ahora tendrán la oportunidad de interactuar con ella como nunca antes, junto con otros íconos de la música”, comentó Tiago Mogadouro, director de marketing del museo.

Las personalidades inmortalizadas por Madame Tussauds son personas que han tenido grandes logros, a nivel mundial, en sus respectivas carreras. Considerada el mayor nombre femenino internacional brasileño de la historia, Anitta es la elección perfecta para ingresar a la colección del museo. Desde su irrupción en Brasil hace una década, la cantante se ha convertido en la líder de toda una generación de artistas latinoamericanos en la música y en una de las figuras jóvenes más influyentes del mundo.

Además de cantante y compositora, es bailarina y empresaria. Su quinto álbum de estudio “Versions of Me” fue lanzado en abril de 2022, con pistas en inglés, español y portugués. En marzo de este año, el sencillo “Envolver” alcanzó el número uno en la lista de éxitos globales de Spotify, la primera vez que un artista de origen latino logra esta hazaña con una canción en solitario.