BTS presenta el calendario del FESTA 2022 para celebrar su noveno aniversario

La agrupación surcoreana de k-pop, BTS, integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung (V) y Jungkook, se encuentra a un par de días de celebrar su noveno aniversario y como cada año, para celebrarlo, se compartió el calendario del FESTA 2022.

BTS presenta el calendario del FESTA 2022 y sorprende a ARMY. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

BTS presenta el calendario del FESTA 2022

•Retrato familiar

•Prácticas 2013-2022

•Selfies de BTS 2021-2022

•Reunión para la cena BTS 2022

•Canción especial para ARMY 2022

Llegó el dos de junio y con esto, las ya conocidas fotos del retrato familiar o family portrait, donde los siete miembros de BTS, para este año, posaron con un esmoquin completamente negro con una camisa en color blanco.

Año con año, desde 2013, BTS posa con un traje a juego, en una serie de fotos con poses divertidas, especialmente para su fandom ARMY. Cabe recalcar, que en 2023, la agrupación celebrará su décimo aniversario así que se cree, que las fotografías serán aún más especiales.

BTS FESTA 2014 - 2022 <3 pic.twitter.com/4EiJl2j4jY — andrea ♡s bts⁷ (new acc) (@ZER0XBLACK) June 2, 2022

BTS y el comeback de ‘Proof’

A la par, BTS se encuentra a una semana del lanzamiento oficial del álbum Proof, el cual incluirá tres canciones nuevas (“Yet To Come”, “Run BTS” y “For Youth”). Asimismo, el álbum de antología, contendrá tres discos en total e incluirán éxitos como No More Dream, Spring Day, IDOL, DNA, Fake Love, Dynamite, Life Goes On, Butter y Blood, Sweat & Tears, entre otros.

Portada de 'Proof', nuevo álbum de BTS. / Foto: HYBE Labels / Big Hit Entertainment

El álbum llegará a todas las plataformas digitales el próximo 10 de junio y se informa que BTS asistirá a varios programas musicales coreanos, para presentar el sencillo principal de Proof, ‘Yet To Come’, cabe recalcar, que con este disco se marca una nueva era para el grupo de k-pop.

BTS podría anunciar un tour mundial

Se espera que tras este comeback o regreso, se anuncie una gira o tour mundial y de acuerdo con varios rumores, llegaría hasta México y varios países de Latinoamérica entre ellos, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina.