Children of Salt, Building a Dream, un documental de Alejandro Pujol

“Building a Dream” es un documental dirigido por Alejandro Pujol, que muestra el proceso para estrenar “Children of Salt, the musical” como parte del prestigioso NEW YORK MUSICAL FESTIVAL 2016.

El musical “Children of Salt’' está basado en la obra teatral homónima de Hernán Galindo, dramaturgo e ícono del teatro en Nuevo León, adaptada por Jaime Lozano-considerado como el próximo gran compositor de Broadway por Lin-Manuel Miranda- y su colaboradora Lauren Epsenhart.

Con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento en México, Alejandro Pujol, director del documental, asegura que todos los elementos para producir y dirigir este documental claramente estaban ya juntos y fue cuando vio la oportunidad de preservar el proceso que se llevaba a cabo.

”En el 2016 acompañé al bailarín César Zetina a su estancia académica en la ciudad de New York y coincidió que los tiempos de montaje y presentación del musical encajaban perfecto para la documentación del musical, así que empezamos con cámara en mano, micrófono y unas ganas infinitas por compartir y dejar grabado ésta hazaña que muy pocos han logrado en la meca del teatro que es New York”.

Asegura que Building a Dream es de esos proyectos que llegan sin pensarlos “y solo te dejas llevar” ya que lo hizo sin esperar nada a cambio. También cree firmemente que éstas son oportunidades muy grandes, sin imaginar el alcance que tendría y hoy, 6años después, el documental está inscrito en más de 25 festivales alrededor del mundo, en proceso de selección.

”Durante un mes pude estar en los ensayos, compartir las experiencias de cada uno de los integrantes de este maravilloso elenco, así como el de la producción”, continúa Pujol, quien además afirma ser testigo del gran éxito de la puesta al estar con ellos en su estreno en la calle 42, donde se encuentra los grandes teatros de Broadway.

Con 30 minutos de duración, el documental “Building a Dream’' registra el trabajo y las impresiones de Jaime Lozano, Lauren Epsenhart, Hernán Galindo, Florencia Cuenca, Mauricio Martínez, Javier Ignacio, Mario Cortés, José Zayas, Nico Baumgartner y Raúl Osuna, para llevar a escena este musical.

Así, “Building a dream” resulta testigo silencioso de que los sueños se trabajan para volverse una realidad, y que las barreras físicas y territoriales se hacen a un lado con sacrificio, tenacidad, pasión y determinación.

"Building a Dream" es el documental dirigido por Alejandro Pujol que registra paso a paso la llegada de "Children of Salt", el primer musical hecho 100% por talento regiomontano, al prestigioso NEW YORK MUSICAL FESTIVAL 2016.

El musical “Children of Salt’' está basado en la obra teatral homónima de Hernán Galindo, dramaturgo e ícono del teatro en Nuevo León, adaptada por Jaime Lozano-considerado como el próximo gran compositor de Broadway por Lin-ManuelMiranda- y su colaboradora Lauren Epsenhart.

Alejandro Pujol

Con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento en México, el productor y director Alejandro Pujol, tuvo la visión en 2016 para producir y dirigir este documental, al coincidir con su estancia en Nueva York para hacerlo.Cámara en mano, micrófono y unas ganas infinitas por compartir y dejar registro de ésta gran hazaña, durante un mes Alejandro fue testigo de experiencias y ensayos de todos y cada uno de los integrantes del elenco, así como del desarrollo de la producción del musical hasta su puesta en escena en Off- Broadway.

Jaime Lozano

Considerado como el próximo gran compositor de Broadway por Lin-Manuel Miranda, el regiomontano egresado de la Facultad de Música de la UANL, JaimeL ozano radica en Nueva York desde 2007 cuando obtuvo una beca para estudiar Escritura y Composición de Teatro Musical en la Universidad de Nueva York.Músico, compositor, coach vocal, arreglista, orquestador, productor y director musical, Jaime Lozano adaptó al género de obra musical el texto del escritor regiomontano Hernán Galindo, ‘Los Niños de Sal’ como parte de su tesis en NYU.

Entrevista

- Háblame un poco del documental, de qué trata?

En el año 2016 Jaime Lozano cumple el sueño de presentar en un escenario de broadway el musical CHILDREN OF SALT, basado en la obra literaria de HERNÁN GALINDO, en el NEW YORK MUSICAL FESTIVAL 2016, este proceso duró aproximadamente un mes competo, desde la llegada de los actores, coreografía, directores, vestuario , ensayos y funciones, durante este tiempo estuve en la ciudad de NY y me toca presenciar este suceso, documentándolo en su totalidad y el día de hoy presentar BUILDING A DREAM the documentary , basado en el 1er musical hecho por regiomontanos presentado en el festival.

- Cómo surgió la idea de documentar el proceso?

Tomamos un tiempo de viajar a la ciudad de NY con Cesar Zetina mi pareja que tenia una beca de estudio en el Jouffrey ballet, yo fui a acompañarlo y se da que el mismo tiempo de nuestra estadía, se realizaría el montaje y funciones, Jaime me invita a que sea registrado y así nace este documental, del corazón, con el simple hecho de filmar un testigo del gran sueño de toda la compañía, y hoy vemos este resultado 6 años después, con sueños mas grandes, más maduros todos en nuestras áreas, pero con la misma pasión con la que hacemos los proyectos.

- Cuánto te tomó realizarlo?

Primero me tomó la fuerza, fue mi 2do documental que producía, en este caso era yo solo, con mi cámara, una lampara, un micrófono, audífonos, un triple y muchas ganas por hacerlo único y tan especial porque estábamos trabajando desde el corazón.

Es de esos proyectos que llegan a ti sin pensarlos, sin imaginarlos, solo te dejas llevar, lo haces sin esperar nada a cambio, creo firmemente que estas son chispas de oportunidades muy grandes, porque ese momento que se filmaba no sabíamos que alcance tendría y hoy 6 años después esta inscrito en más de 25 festivales alrededor del mundo, en proceso de selección.

- Qué planes tienes para este trabajo: festivales? Plataformas? Funciones privadas?

Hoy es una función privada para amigos y participantes que después de 6 años nos reunimos pero en Monterrey, las agendas reacomodaron y podremos ver el documental, es privada por lo mismo que esta inscrito en varios festivales y esta en proceso de selección que espero nos de pronto muchas sorpresas.

Inscripciones a festivales:

Festival Internacional de Cine de Monterrey / México

São Paulo Film festival / Brasil

Guanajuato International Film Festival / México

Santa Cruz International Film Festival / Argentina

Rocky Spirit / Brasil

Guayaquil International Film Festival / Ecuador

Festival Internacional de cine de Cuenca / Ecuador

Toronto Film Week / Canadá

Veracruz Itinerant Short Film Festival / México

Trujillo International Independent Film Festival / Perú