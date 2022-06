El incómodo momento entre el Escorpión Dorado y Pedro Sola en Ventaneando

Recientemente el Escorpión Dorado, estuvo invitado al programa “Ventaneando”, y la incomodidad que se sintió entre él y el presentador Pedro Sola fue evidente para todo el público.

Pedro Sola nunca ha ocultado que Alex Montiel (nombre real del Escorpión Dorado) no es de su agrado y apenas entró al set, el conductor no pudo ocultar su semblante y se pasó los 15 minutos que duró esa entrevista completamente serio y callado.

El Escorpión Dorado tampoco ayudó mucho a aliviar la tensión que entre ellos, ya que le recordó a Pedro Sola el incómodo momento que vivió cuando se equivocó al promocionar una mayonesa y que rápidamente se volvió viral en las redes.

Pero no solo eso, el presentador confesó que tras haberse equivocado con el nombre de la marca, tuvo que pagarle a la empresa 75 mil pesos mexicanos, el cual efectuó mediante pagos quincenales que se descontaron directamente de su sueldo.

Después de que el Escorpión Dorado soltara algunos ácidos comentarios, dijo lo siguiente: “¿Vamos a hablar de mayonesas? No, no hagas eso”. Inmediatamente, Paty Chapoy pidió que cambiaran de tema ya que su compañero se podía molestar.

Paty Chapoy es amiga de Alex Montiel desde hace tiempo, de hecho ella ha estado en algunos de sus videos de “El Escorpión al volante”. Y fue gracias a Paty que él fue invitado al programa.

La respuesta del público en redes no ha hecho esperar y mientras algunos consideran que Pedro Sola no mostró ni un ápice de profesionalismo, otros creen que estuvo bien que no participará tanto en la entrevista y no replicará a las indirectas del Escorpión Dorado.