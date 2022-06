Entre lágrimas Yulianna Peniche confirma el fin de su relación con “Parejita” López

Actualmente, Yulianna Peniche se encuentra participando en “Las estrellas bailan en Hoy”, y en un segmento antes de presentar su baila, la actriz confesó que está pasando un mal momento.

Dijo que hace dos años el deportista José Luis López Monrroy, más conocido como “Parejita” López, le dio un anillo de compromiso. Ella creía que para este entonces ya estarían casados, pero no fue así. Ni siquiera llegaron a vivir juntos.

“Creo que no íbamos para el mismo lado y no teníamos el mismo plan así que lo mejor fue terminar, porque no íbamos a pasar a otro nivel”, relató Yulianna Peniche en el programa.

Y para resaltar sus palabras levantó la mano y dejo ver que ya no usaba el anillo de compromiso. Ella soltó un par de lágrimas por ello, pero se derrumbó por completo cuando habló de su perrita.

Una de las mascotas de Yulianna Peniche falleció

La también conductora no pudo contener el llanto cuando habló sobre el fallecimiento de su perrita. Confesó que desde la muerte de su padre no había sentido ese nivel de dolor.

Para Yulianna Peniche sus mascotas son sumamente importantes. Por eso compara esa pérdida con la pérdida de un familiar cercano. Y le tocó hacer frente a esta situación sola.

Uno de los jueces del programa, el actor Ariel López Padilla, se acercó a Yulianna para consolarla. “Concéntrate porque aquí vienes a soñar y a ser feliz”, le aconsejó el actor.

Lamentablemente, su estado emocional terminó afectando su desempeño en la pista de baile, y obtuvo unas puntuaciones muy más bajas.