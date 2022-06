Residente muestra su apoyo a Nodal en medio de la pelea con J Balvin

Una vez más el cantante mexicano Christian Nodal es tendencia, y es que además de su cambio de look y su ruptura con la española Belinda, ahora el cantautor inició el mes de junio con una polémica discusión con el músico colombiano J Balvin, desatando cientos de reacciones entre sus seguidores y algunas personas del medio artístico, entre esos, Residente quien también tuvo sus diferencias con el reguetonero hace unos meses atrás.

El rapero puertorriqueño, mostró a través de sus historias de Instagram un video en el que mostraba sus gorras negras y blancas y de fondo musical colocó una de las canciones de Nodal en la que textualmente dice “Échale limón con sal, que nada malo va a pasar”, etiquetando además al cantante mexicano.

Lo que representó para muchos de sus seguidores el apoyo del artista mexicano, debido a la reciente discusión con J Balvin

¿Cómo inició la discusión de Nodal y Balvin?

J Balvin compartió en su cuenta de Instagram un escrito que decía “encuentre las diferencias” con unos emojis de risa, junto a una fotografía en la que se muestra el nuevo look de Christian Nodal y una de él, por lo que el intérprete de ‘Adios amor’, además de criticarlo al decir que no usa sus redes para hacer el bien, agregó que le iba a lanzar una “Tiradera” en su contra.

“De que sirve que tengas tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada… Cómo ya todos saben, no soy bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy a la cabina porque voy a grabar algo bien chin**n, que pienso sacar hoy en la noche o mañana en la noche, para esta compa que no ha aprendido”, dijo Nodal

Balvin respondió a esto indicando que solo es una foto en la que ambos se ven bien, haciendo referencia que si Nodal lo “tomo mal eso es su problema”.