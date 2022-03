Residente y J Blavin: ¿Quién tiene la razón en su lucha ideológica?

Residente vs. J Balvin Los exponentes de la música latina van en serio con sus diferencias. (Foto: Getty Images.)

Desde finales del año pasado, René Pérez Residente y J Balvin, iniciaron un “juego” de ataques e indirectas sobre la manera de llevar sus carreras. Los artistas latinoamericanos dividen la industria con sus diferencias y marcan sus líneas ideológicas.

René Pérez, mejor conocido como Residente, volvió al ataque en redes sociales. El artista puertorriqueño decidió enviar un mensaje directo que generó que se abriera de nueva la conversación entre ambos artistas y sus seguidores tomaron partido.; mientras otros toman con humor lo que sucede entre el boricua y el colombiano.

Se asoma nuevo conflicto entre Residente y J Balvin con demanda incluida

Hace unos meses, el colombiano compartió su molestia ante la falta de juicio del género urbano por parte de la Academia de música latina. Sostuvo que “los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D: Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, de ahí inició su guerra verbal.

Después de varios “enfrentamientos” en Instagram y de algunos acuerdos que hicieron de manera privada, René Pérez, decidió cerrar el tema con un mensaje contundente. Pero, la historia se revivió con un nuevo video de Residente.

Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses. — Ibai (@IbaiLlanos) March 3, 2022

8 minutos y 39 segundos le han bastado a Residente para sepultar a J Balvin. pic.twitter.com/wfjxz0Ijtf — Xavi (@Xavi95FCB) March 3, 2022

La forma en la que Residente desintegró a pedazos a J Balvin durante 8 minutos de session con el Biza no puede ser legal, mucha información para procesar pic.twitter.com/5JEicw67xA — Isma Oliva † (@isma_max) March 3, 2022

El rapero decidió revelar las conversaciones que tuvo con Jose (J Balvin) donde destacó que fue el colombiano quien no cumplió con el pacto de caballeros cuando le pidió a Residente que bajara su primer clip que compartió en Instagram.

A través de una publicación en Instagram, el ex vocalista de Calle 13 subió un clip de poco más de un minuto en donde aclara que tenía planeado lanzar un nuevo tema en el cual hablaba de un famoso cantante del género urbano, pero que tan pronto el individuo se enteró, lo amenazó con demandarlo.

Memes que reflejan críticas. J Balvin y René Pérez dividen la industria son sus diferencias. (Foto: Twitter.)

