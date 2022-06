¡Bienvenido al 2022! Primaria organiza recreo lleno de perreo y diversión

¿Cómo recuerdas la primaria? Cada respuesta es personal, sin embargo, la mayoría asegura que fueron momentos de diversión con amigos que compartían algo en común, tal como la primaria que comenzó a viralizarse por su amor por el reggaetón.

Más de 200 pequeños se dieron cita en la explanada de su primaria para bailar a los ritmos de “Una Noche En Medellín”, canción que se viralizó en la plataforma de TikTok. Esta melodía cuenta tan solo con 142 millones de reproducciones en Youtube.

Como si se tratara de un karaoke, los niños coreaban las canciones que colocaba un joven, pero bien experimentado dj; el menor se encargó de poner a saltar a todos sus compañeros. Incluso en algunos momentos, los alumnos parecían descontrolarse, por lo que un adulto les pidió permanecer en sus lugares y no subir a la planta alta del patio.

Niñas y niños disfrutaron de música que suele estar TikTok. Bastaron los bailes que aprenden en la plataforma, para sacarle brillo a su escuela. El video de más de dos minutos demostró cómo se divierten los alumnos después de más de dos años en pandemia.

Algunos de los comentarios que se puede leer en dicha publicación son: “Yo solo veo cientos de inocencia, bailando y divirtiéndose, no me vengan a decir que van a crecer siendo delincuentes por un género musical” o “No se si reír o llorar de la impotencia y coraje que en mis años mosos me tocó bailar el ratón vaquero “.

