Cuándo es la final de Masterchef Junior México

Todo está listo para conocer al ganador de la temporada 2022 de Masterchef Junior México, uno de los programas favoritos del público. Las últimas semanas han sido emocionantes y llenas de adrenalina para los concursantes.

Una de las últimas eliminadas fue Renée quien no logró convencer al jurado con su platillo en semifinal. “Al ver mi cara no me sorprendí ni nada, yo sabía que me iba a ir porque me fue muy mal. Xavi me dijo que no me podía ir porque me enojaba, pero se enojó, lloró”, dijo la concursante abrazada por sus compañeros quienes la despidieron con tristeza.

En la gran final se disputarán el primer lugar Naty, Xavi, Esaú y Carlos. Uno de lo favoritos del público es Esaú quien se caracteriza por su carisma y gracia. " Me gusta cocinar porque la verdad me encanta comer, experimentar con nuevos sabores y comidas y crear platillos”, dijo el concursante de 12 años de edad.

El participante se mostró emocionado por su participación en el reality show que demostrado el talento culinario en México. “Lo que más me gusta es la experiencia, todo lo que estamos viviendo, es mucha diversión y aventuras”.

En el reciente capítulo, los concursantes se lucieron con sus preparaciones culinarias. Xavi, de 8 años y originairo de Querétaro, se expresó nervioso en la semifinal donde presentó un plato que llamó “el sin nombre”: un pescado condimentado con pimienta y risotto de coliflor complementado con salsa de mantequilla con mostaza.

La chef Bettu fue contundente en su evaluación: “Tu salsa está bien interesante, hiciste una reducción de vino y luego hay un toque de mostaza, a tu risotto le falta un poquito de sal pero la salsa le da el equilibrio perfecto para tener un buen plato. ¿Pensabas que no lo lograbas? Pues ve, aquí está, felicidades”, le dijo al emocionado concursante.

Xavi fue el primer finalista de las sexta temporada, por lo que reaccionó entre risas y gritos al saberse en la etapa más importante de la competencia. El público reaccionó con mensajes de apoyo en las redes sociales, en espera del último día del programa. “res increíble Xavi, me dijiste que serías mi Superhéroe y lo cumpliste. Te amo chiquito hermoso, ahora con todo a la final , tu lo puedes lograr”, expresaron.

Los seguidores de Masterchef Junior México podrán ver la final este 5 de junio a las a las 18:00 horas a través de Azteca Uno. Tatiana, “la reina de los niños”, se despidirá como anfitriona del programa, al igual que el jurado la chef Betty Vásquez, José Ramón Castillo y el juez invitado, el chef peruano Franco Noriega.