Para los fanáticos de ‘Breaking Bad’, no te pierdas donde ver todas las temporadas

En una era donde el streaming todavía estaba lejos de atraer las masas, llegó ‘Breaking Bad’ para marcar un precedente en la historia de la televisión. Fue a través de la pantalla de AMC en donde la serie de drama criminal enamoró a millones de fanáticos con la particular historia de Walter White (Bryan Cranston).

La icónica producción nació de la broma de su creador Vince Gilligan y uno de los productores Thomas Schnauz, quienes en medio de una conversación mencionaron que de quedarse sin trabajo armarían un laboratorio de metanfetamina dentro de una casa rodante.

Pese al inalcanzable éxito que tuvo la producción posteriormente, para Villigan fue difícil encontrar los diálogos de White y al mismo tiempo predecir la reacción de a la audiencia en el desarrollo de un personaje tan oscuro y cambiante.

“Queremos que las personas se cuestionen a quién están apoyando, y por qué”, mencionó el director y realmente dio en el clavo, pues el abrupto cambio de White de dedicado profesor de química a un indolente traficante, hizo que más de uno se preguntara ‘¿por qué estoy a su favor?’, pero este cuestionamiento solo se responde con la conexión que el público va sintiendo con el personaje.

Con una monótona vida y un diagnóstico de cáncer, Walter White decide abandonar su ‘zona de confort’ y llevar a la práctica la materia que enseña desde años. Así que la necesidad económica y la sensación de poder lo convierten en el mejor productor de metanfetamina.

¿Dónde ver todas las temporadas de ‘Breaking Bad’?

A pesar que su estreno fue a través de la televisión, en la llegada de su cuarta temporada Netflix hizo un acuerdo con AMC para incluirla en su catálogo, un convenio bastante favorecedor para perpetuar la serie en el tiempo.

El mismo Vince Gilligan ha mencionado cómo la plataforma de streaming potenció el éxito de la producción a nivel mundial.

“Esta palabra que nunca había escuchado, ‘binge-watching’, la práctica de esto permitió que la gente se pusiera al día con un show muy serializado. Cuando empecé en la televisión era un anatema tener un show serializado. Querías un show episódico. Pero un show serializado, realmente serializado como Breaking Bad, en donde se te premia realmente solo si prestas atención a los detalles más pequeños, eso solo funciona en mundo post-Netflix, en un mundo post-streaming on demand. Me encantaría decir: ‘Ah, sí, vimos venir todo esto, estuvo planificado’. No, fuimos afortunados”, comentó su creador en 2018.

Si no te has sumergido en el mundo de ‘Breaking Bad’ puedes lograrlo a través de Netflix, de lo contrario, si ya formas parte del enorme grupo de personas que no ha superado la serie tras casi una década de su final, la plataforma de streaming sigue siendo la respuesta correcta.