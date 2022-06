My Chemical Romance provoca sentimientos encontrados al revelarse posible fecha en México

My Chemical Romance. La banda inquieta a seguidores mexicanos. (Foto: Cortesía My Chemical Romance.)

My Chemical Romance generó varios sobresaltos a sus seguidores tras publicarse en la plataforma de Spotify, que la agrupación regresaría al país, el próximo 3 de diciembre como parte del cartel del Hell and Heaven Metal Fest.

La noticia oficializada por la plataforma musical, provocó varias reacciones entre los internautas, porque la banda aún no confirma su presentación en dicho festival, incluso en su página oficial no aparece esa fecha como parte de su gira mundial.

Esto provocó que la agrupación fuera tendencia este domingo, con varios comentarios: “voy viendo lo de My Chemical Romance en el Hell and Heaven y más allá de todo lo que implica que se haga en ese festival, nadie se está dando cuenta de lo importante: estamos por vivir el capítulo 2 De Emos vs metaleros y punks”, “Si resulta real este cartel filtrado del Hell and Heaven 2022 estará chingón ver a Slipknot, Tool y Ghost en un mismo festival. También está muy bien ver a My Chemical Romance pero esta banda quedaría mejor en el Corona Capital”, “Cadena de oración para que My Chemical Romance no venga en el Hell and Heaven”.

Spotify alertó a fans. My Chemical Romance vendría a México. (Foto: Spotify.)

Sin embargo, el tema abrió la conversación entre los fans, pues la última vez que la banda visitó nuestro país fue hace casi 15 años, en octubre de 2007.

supuesta fecha de My Chemical Romance en México, yo en corto: pic.twitter.com/sYIDy03kmb — iPhanniy (Taylor’s Version) (@PhanniyLSchmidt) June 5, 2022

Si regresa My Chemical Romance, no tiene necesidad de hacerlo en un festival, que vengan a concierto propio, por favor Diosito de los emo’s hazlo realidad. 🤞🏻 — P*to elfo del infierno (@Gabriellaorh) June 5, 2022

De vuelta a los escenarios

Con su composición de canciones emo-punk, voces teatrales y apariencia neogótica, My Chemical Romance ascendió desde el underground de la costa este hasta la vanguardia del rock moderno a principios de la década de 2000. Encontraron el éxito comercial en 2004 con el lanzamiento de su segundo álbum de ventas de platino y debut en un sello importante, Three Cheers for Sweet Revenge.

My Chemical Romance cesó oficialmente sus operaciones en 2013, pero se volvió a reunir en 2019 para un espectáculo de reunión en Los Ángeles y una breve serie de actuaciones en el extranjero. En 2022, lanzaron su primera canción en ocho años, la extensa Foundations of Decay.