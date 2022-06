El increíble vestido floreado de Andrea Meza en el Miami Fashion Week perfecto para lucir en las noches de verano

Andrea Meza asistió al Miami Fashion Week de este año usando un hermoso y elegante vestido plegado con estampado de flores perteneciente al diseñador Benito Santos.

La ex Miss Universo 2020, llevó un hermoso vestido de mangas largas y anchas con escote profundo, junto a una cartera que combinaba con las tonalidades de su atuendo.

Sin duda, un modelo ideal para lucir en una cita importante durante las calurosas noches de verano, debido al tipo de tela y forma del vestido. Se nota muy fresco y a la vez sofisticado.

Andrea Meza no se saturó con accesorios, solamente llevó unos aretes grandes circulares y el cabello suelto ondulado. Con respecto al maquillaje, optó por un look más natural.

Como ex reina de belleza, Andrea Meza sabe cómo vestir y arreglarse. Ella compartió las fotos de su look por Instagram y con apenas un día de publicada, ya superan los 41mil me gusta.

Andrea Meza celebró el aniversario de su coronación

A mediados de mayo, la modelo compartió en redes lo mucho que ha cambiado su vida desde que se coronó como Miss Universo en el 2021.

“No puedo creer lo acelerada que ha ido mi vida, lo mucho que he cambiado yo y mi entorno, incluso a veces pierdo la noción del tiempo de tantas cosas que pueden suceder en una semana”, reflexionó.

Tras su victoria, Andrea Meza se convirtió en la tercera mexicana en ganar el certamen universal. Y pese a que su reinado fue unos de los más cortos debido a la pandemia, agradece la experiencia.

“Este año me dio más bien unos 5 años de experiencia, de emociones vividas y lecciones aprendidas. Definitivamente una de las mejores experiencias de mi vida. Gracias a todos los que han estado en este camino junto a mí”, aseguró la chihuahuense.