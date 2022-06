¿De qué trata Cabinet of Curiosities?, la nueva serie de terror de Guillermo del Toro

La nueva producción del mexicano podrá ser vista por Netfñlix

Guillermo del Toro no para de sorprendernos y su mente creativa no para de trabajar.

Guillermo del Toro Foto: Getty Images

Ahora el cineasta mexicano ha anunciado Cabinet of Curiosities, una nueva serie de terror que podrá ser vista a través de la plataforma de streaming Netflix.

También te puede interesar:

Estos son los mejores trabajos de Guillermo del Toro a lo largo de su carrera

Guillermo del Toro se lanza contra los Óscar por esta razón

Guillermo del Toro, un cineasta dispuesto a retratar la crudeza humana en “Nightmare Alley”

¿De que tratará Cabinet of Curiosities?

Fue precisamente el servicio de televisión quien ha anunciado a través del evento Geeked Week 2022 que Guillermo del Toro encabezará Cabinet of Curiosities, una serie de ocho episodios donde predominan lo sobrenatural y lo fantástico.

Aquí un avance.

Imaginen que @RealGDT, hace 8 historias de terror únicas y reúne a 8 grandes directores para contarlas. 🤯 Eso es GUILLERMO DEL TORO'S CABINET OF CURIOSITIES. Próximamente en Netflix. #SemanaGeeked pic.twitter.com/0sjsWioPjc — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 6, 2022

Cabe resaltar que cada episodio contará con un director diferente, y hasta el momento se han rumorado nombres como Jennifer Kent, (The Babadook), Keith Thomas (The Virgil), Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) y Vicenzo Natali (Cube).