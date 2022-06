“Ella está recuperándose”: Hermana de Shakira rompe silencio

Desde hace un tiempo iniciaron los rumores de la separación de Shakira y Gerard Piqué, sin embargo la ex pareja había guardado silencio ante toda esta situación que ha dejado a todos los fanáticos sorprendidos. Ese sábado, se dio a conocer a través de una agencia de noticias española que, la cantante les habría enviado un mensaje, confirmando el secreto que se mantuvo guardado durante un tiempo: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando”.

De esta manera, y pidiendo discreción a los medios por la ruptura amorosa que nació hace más de 12 años, la cantante colombiana agregó además, que lo más importante son sus hijos, por lo que piden privacidad. “Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dijo en el mensaje.

Sin embargo, la hermana de la intérprete de ‘Antología’ y su más reciente tema ‘Te felicito’, Lucy Mebarak, rompió el silencio indicando a través de una entrevista realizada por un medio español que esta separación era algo “posiblemente previsible”.

“No los he visto, no vivo en España, soy la hermana, pero aún no se nada” indicando además que Shakira pudo haber abandonado el país mientras logra estar más tranquila, “Está recuperándose, está fuera del país por el momento”, comentó.

Shakira y Piqué

En el momento la cantante colombiana hace parte del jurado de Dancing With Myself, un concurso de Baile de Estados unidos, compartiendo esta experiencia junto a Nick Jonas y Niza Koshi, además de haberse visto en algunos eventos que forman parte de su carrera.

Mientras que del fultbolista español solo se sabe que adicional a continuar con sus rutinas de juego, también algunos medios europeos indicaron que está viviendo desde hace aproximadamente tres meses solo, lo que hace referencia a que han estado separado por mucho más tiempo del pensado.