Kim Kardashian se compara con Christian Bale por haber perdido peso para la Met Gala de este año

A pesar de que el evento fue hace un mes, Kim Kardashian sigue dando de qué hablar por la importante pérdida de peso que tuvo en muy corto tiempo para poder usar un vestido de Marilyn Monroe.

La pieza fue la que usó la mítica estrella de Hollywood cuando le cantó el feliz cumpleaños al presidente de los Estados Unidos en 1961, John F. Kennedy. Por ser un vestido tan icónico, Kim Kardashian no quiso modificarlo.

Por ello, en la alfombra roja explicó que aunque no llegó a pasar hambre para poder usar ese atuendo, sí tuvo que seguir una estricta dieta. “Era eso o nada. No me maté de hambre, pero fui muy estricta”, aclaró la estrella del reality “The Kardashians”.

Lo que provocó fuertes críticas por el mal mensaje que le estaba enviado a sus fanáticos. Una de ellas provino de Lili Reinhart (Riverdale), quién escribió en Instagram terrible que era hacer eso, en especial “cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes están mirándote y escuchando cada una de tus palabras”.

Así que aprovechando una entrevista que hizo para The New York Times, Kim Kardashian explicó lo importante que fue para ella perder peso. “Para mí era importante alcanzar ese objetivo. Si no hubiera perdido ese peso, simplemente no habría podido ir, lo que no habría tenido importancia”.

Entonces, se comparó con el actor Christian Bale, quién llegó a perder 30 kilos (unas 65 libras) en solo 4 meses para poder interpretar a un personaje en “The Mechanics”.

“Para mí fue como, ‘OK, Christian Bale puede hacerlo para un papel en una película y eso es aceptable’. Incluso Renée Zellweger ganó peso para un papel. Para mí es lo mismo. No dije: ‘Eh, todo el mundo, deberían perder peso en un periodo corto de tiempo”, explicó Kim Kardashian al periódico.