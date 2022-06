Neve Campbell renuncia a Scream 6 por no sentirse valorada

No es un secreto que los hombres en Hollywood perciben más salario que las mujeres, y esa es la razón principal por la que Neve Campbell dejará la saga de Scream,

Neve Campbell es “Sidney Prescott” en “Scream” Foto: Via wikia.com

La actriz no participará en la sexta entrega de la cinta de terror juvenil, y es que Campbell reveló a Deadline: ”lamentablemente, no haré la próxima película de Scream”.

Pero no se trata de una simple decisión, atrás de ella hay una fuerte razón, “como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream”, dijo, ya agregó, “sentí que la oferta era que me presentaron no equivalía al valor que he aportado a la franquicia”.

Recordemos que tan solo en la última entrega, Scream 5, el largometraje recaudó más de 140 millones de dólares y eso que tan solo había costado 30 millones.

“Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fanáticos de Scream , los amo. Siempre me has apoyado increíblemente. Estaré eternamente agradecido contigo y con lo que esta franquicia me ha brindado durante los últimos 25 años”, remató Neve Campbell.

Los planes de Neve Campbell

Campbell actualmente protagoniza la serie de Netflix The Lincoln Lawyer.

Deadline también informó recientemente que se unió al elenco de Twisted Metal de Peacock en un papel recurrente como Raven junto a Anthony Mackie Stephanie Beatriz y Thomas Haden Church.

¿Qué sabemos de Scream 6?

La próxima película de Scream verá a Hayden Panettiere regresar como Kirby Reed, un papel que apareció en Scream 4.

Los nuevos miembros del elenco de la franquicia Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding regresarán para Scream 6.

GhostFace, de “Scream” Foto: Facebook/Scream

En la próxima entrega, que se tiene previsto que se estrene el 31 de marzo de 2023, veremos que los cuatro sobrevivientes de los asesinatos de Ghostface dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo.

Los cineastas Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett), que estuvieron detrás del último capítulo, regresan con James Vanderbilt y Guy Busick coescribiendo el guion.