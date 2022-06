‘Medio tiempo’: el documental de Jennifer Lopez que llegará a Netflix en los próximos días

A pesar de los años que tiene Jennifer Lopez dentro de la industria artística y pese al gran éxito que ha cosechado, sus fanáticos no han podido escuchar cómo ha sido su vida desde sus propias palabras.

Lejos de los rumores y las especulaciones que ha enfrentado la cantante desde sus inicios, en esta oportunidad solo habrá espacio para su versión.

La producción dirigida por Amanda Micheli estará centrada en la presentación de Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020 y el gran despegue que ha experimentado después de casi 30 años de carrera artística.

“Siento que mi vida acaba de empezar”, se le escucha decir en el tráiler que ha flechado a sus fanáticos e incluso a quienes no siguen sus pasos.

La vitalidad y empuje que trasmite la actriz y cantante durante los 2 minutos y 25 segundos del avance es tan solo un abreboca de lo que se podrá ver a partir del próximo 14 de junio a través de Netflix.

Jennifer Lopez habla de las críticas

A pesar de tener tener toda una vida en el ojo público, Jennifer Lopez no perdió la oportunidad de mencionar cómo influía en ella las diferentes cosas que se decían en los tabloides.

“He vivido bajo la mirada de todos y me creí muchas de las cosas que decían”, mencionó la intérprete de ‘On the floor’, quien además mencionó el poco autoestima que tenía para ese momento.

“Toda mi vida he luchado para que me escuchen, para que me vean, para que me tomen en serio. Tuve que descubrir quién era, creer en ello y no creer en nada más”, dijo la cantante.

La aparición de Ben Affleck fue otro de los detalles que develó el tráiler y que llamó la atención de los fanáticos de Bennifer, pues su testimonio puede contener distintos enfoques, desde los inicios de Jennifer Lopez durante su primera relación y la actual a sus 52 años.

