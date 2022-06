Mónica Noguera deja “De primera mano” y será sustituida por María Inés Guerra

Desde hace cuatro años, Mónica Noguera ha formado parte del staff de presentadores del programa de espectáculos “De primera mano”, liderado por Gustavo Adolfo Infante.

Pero hace unas semanas se dio a conocer que la presentadora dejaría el programa, y hace poco se reveló que en su lugar pondrán a María Inés Guerra, una egresada de la primera generación de “La Academia”.

Para evitar cualquier malentendido, Mónica Noguera dejó claro que ella sale del programa, más no de Imagen Televisión. “De Imagen Televisión no me voy: me verán probablemente con Ciro, con Paco Zea, con Sale el sol, con Yuri. De Imagen no me voy, de aquí a viejita, espero”.

Asimismo, le dedicó unas palabras a su compañero Gustavo Adolfo: “Le voy a decir algo: él me trajo a esta empresa, así que se aguanta y me quedo por alguno de estos foros, ya te amolaste”.

“Pero ahí les va: sí me voy la semana que entra, el próximo martes, a Madrid. Pero les tengo una sorpresa, más adelante les voy a decir a dónde me voy”, dijo la presentadora a finales de abril.

Después de eso, Mónica Noguera fue hasta la capital española para cubrir los Premios Platino, que reconoce lo mejor del cine hispanoparlante y portugués. Mientras que en el programa para sustituirla estuvieron invitadas varias presentadoras.

Entonces, María Inés Guerra se presentó en “De primera mano” para promocionar su libro infantil “Siente y canta con María Inés”, para luego formar parte de los conductores fijos que comentaban las notas de espectáculos.

El periodista Gil Barrera hizo oficial el cambio a través de un comunicado: “Estoy en posibilidad de confirmar que María Inés Guerra sustituye a Mónica Noguera en ‘De primera mano’, el programa de Gustavo Adolfo Infante de Imagen Televisión”.

Además aseguró que Mónica Noguera formaría parte de los conductores principales del programa “Sale el sol”.