¿Quién es Dean Pelic? El guapísimo modelo y escritor europeo que le lanza flechazos a Belinda

Dean Pelic es el sueño de cualquiera: guapo, inteligente, emprendedor y una máquina de hacer dinero con sus libros que contienen mensajes dedicados especialmente a las mujeres y el amor. Y todo parece indicar que este adonis europeo busca llamar la atención de la actriz y cantante Belinda, quien luego de su polémica separación con Christian Nodal se radicó en España.

En las publicaciones de Belinda suele colocar emojis para hacerle saber a Belinda que gusta de ella, y pues como era de esperarse los fanáticos de la artista mexicana ya se armaron una novela de amor en su cabeza: ¿Alguien dígame quién es él y de dónde?, se preguntan en las respuestas a una de las recientes respuestas de Dean Pelic a una imagen de Belinda. “Serían una pareja increíble”, han escrito otros.

Dean Pelic colocó un emoji en forma de caramelo para halagar una de las publicaciones más recientes de Belinda. @deanpelic

Los seguidores de Belinda esperan que le preste atención a Dean Pelic y así lo han plasmado en los comentarios hechos tras el emojis más reciente del modelo. @deanpelic

¿Quién es Dean Pelic?

El nuevo admirador de Belinda tiene 36 años, nació el 16 de junio de 1986.

Según cuenta Dean Pelic en su sitio oficial, nació en la población croata de Umag, una idílica población a orillas del mar con unos 13 mil habitantes de la que salió con 14 años hacia Pazin para estudiar en el Classical Gymnasium de Pazin, y más tarde se movió a Zagreb, la capital de Croacia. Se graduó en Administración, Marketing y Turismo.

Luego de graduarse el modelaje tocaría a su puerta de manera insospechada.

“Nunca tuve la intención de ser modelo, hasta que un día una amiga me llevó a una agencia de moda donde quedaron encantadas conmigo. Lo primero que me preguntaron fue: ¿Dónde has estado hasta ahora? Se puede esperar mucho, mucho trabajo a partir de ahora”.

Y fue así. Unos días después, obtuvo su primera grabación y luego su primer show. El resto es historia…, señala en su biografía.

Modelo de revista

Dean ha aparecido en casi todas las revistas de Croacia y es considerado el modelo croata más buscado.

“Una vez fue muy divertido; No podía caminar por la ciudad sin ver mi cartel, prender la tele sin el comercial que grabé, comprar un periódico sin la editorial que grabé allí. Era realmente raro verme en todos lados, aunque el modelaje es para mí un trabajo como cualquier otro. Soy feliz de hacer lo que amo. Después de todo, eso es lo más importante”.

Dean Pelic también se ha desempeñado como periodista, coach y actor, oficio que considera “su primer amor”.

Ha estado actuando durante casi nueve años, interpretando varias obras de teatro, pero también en papeles menores en series de televisión.

Seis años después de una exitosa carrera como modelo llegó una oferta para trabajar en una de las agencias de moda más prestigiosas de Milán. “En Croacia, hice absolutamente todo lo que se podía hacer en el modelaje. Era hora de nuevas experiencias, de nuevas victorias. Para salir de la zona de confort”, señala en su biografía.

Además de Italia ha trabajado como modelo en Francia, Grecia, Polonia, Austria, Eslovenia y otros países europeos.

Escribir es otra de las pasiones de Dean Pelic

“Soy yo y comparto mis experiencias y opiniones sobre las relaciones hombre-mujer, el amor, el modelaje y muchos otros temas de la vida. De aquí es de donde provienen las historias de las que estoy muy orgulloso. Historias de vida con las que muchos se identifican y que me hacen indescriptiblemente feliz. Escribir es algo que me relaja, y mi columna es algo que siempre he querido”, dice sobre sus textos.

Su faceta como escritor de best-seller

En 2015 publicó un libro titulado “Su lado de la historia para ti”, que obtuvo el estatus de best-seller.

En su libro Dean Pelic, quien no para de lanzarle indirectas a Belinda cada vez que la bella mexicana postea algo en sus redes sociales, le habla a las mujeres en su libro en el que “alienta algunos pensamientos nuevos, despierta algunas nuevas esperanzas y presenta el mundo de los caballeros que aún existen, volviendo a poner de relieve algunos valores olvidados. En palabras de Dean: ‘Enamórate del alma. Todo el mundo puede tener un cuerpo’”.

Y como podemos ver, Dean Pelic es un partido codiciado, toca esperaR si Belinda se anima a rehacer su vida amorosa con este galán europeo, o por el contrario todo se queda en las fantasías armadas por sus seguidores que desde ya la ven de novia con este exitoso admirador.