Julia Garner podría ser la encargada de interpretar a Madonna en su próxima biopic

Con una corta pero exitosa carrera, Julia Garner podría estar en frente de uno de los papeles más importantes de su carrera después de ganarse la admiración de la audiencia con su impecable interpretación en series como “Ozark” e “Inventando a Ana”.

Según se dio a conocer a través de Variety, la actriz recibió la propuesta para darle vida a Madonna en la próxima producción que narrará su vida.

Aunque son varias las candidatas para el debatido papel, se dice que Julia Garner es una de las celebridades favoritas para llevar adelante la película que será dirigida por la misma Madonna junto a la coescritora Diablo Cody.

Alexa Demie, Odessa Young, Florence Pughy Bebe Rexha son algunos de los nombres que también se debaten por el personaje principal.

Julia Garner es la artista que más suena para encabezar el papel de la ‘reina del pop’

Bajo la producción de Amy Pascal, el proyecto tiene como base seguir la carrera de Madonna desde sus inicios. Aunque aún no hay fecha de inicio para el rodaje, ya el proyecto acapara las miradas de los fanáticos de Madonna y de la actriz estadounidense.

“Transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, música, bailarina y como un ser humano tratando de abrirse camino en este mundo. El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida”, mencionó la cantante de 63 años sobre lo que quiere plasmar en su película.

En más de 40 años de carrera son muchas las situaciones que ha protagonizado la cantante y con las que ha causado revuelo, pero aún existen historias no contadas.

“Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, según mencionó la intérprete de “Like a virgin”.

