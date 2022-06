La magia de los espectáculos nocturnos ha vuelto a Disneyland Resort y a Disney California Adventure Park

"World of Color". "World of Color" en Disney California Adventure Park. / Foto: Paloma Takahashi.

Walt Disney soñó con crear un lugar en el cual se pudieran divertir niños y grandes; y es verdad que además de las increíbles atracciones que conforman Disneyland Resort y Disney California Adventure Park, ambos parques ubicados en Anaheim, California existen cuatro espectáculos nocturnos que hacen que la experiencia Disney sea aún más alucinante. “World of Color”, “Disneyland Forever”, “Fantasmic” y el “Main Street Electrical Parade” son los cuatro shows que regresaron a los parques al cien por ciento.

"Fantasmic". "Fantasmic" en Disney California Adventure Park. / Foto: Paloma Takahashi.

En entrevista con Publimetro el portavoz de Disneyland Resort, Juan Aldama dijo, “En Pixar Pier se presenta todas las noches el show World of Color y si no lo han visto este es un espectáculo inmenso lleno de efectos especiales. Tiene luces, música, agua y está lleno de los personajes más icónicos de Disney y el show te mete en la historia. No contamos una historia solamente sino todas las películas y personajes que conocemos y amamos, esto con un increíble ambiente que creamos aquí en el Disney California Adventure Park”.

Además es preciso apuntar que este 2022 el “Main Street Electrical Parade” cumple 50 años de llevarse a cabo en “Disneyland Resort” y por ello todo el año el parque está de fiesta. Pues es que este es uno de los espectáculos nocturnos más queridos por los visitantes ya que está lleno de carros alegóricos que pasean por la calle principal a personajes como: “La Cenicienta”, “Peter Pan”, “Alicia en el país de las maravillas”, “Blanca Nieves y los siete enanos” y por supuesto Mickey y Minnie Mouse.

"Main Street Electrical Parade". "Main Street Electrical Parade". / Foto: Paloma Takahashi.

Asimismo, “Fantasmic” está celebrando su 30 aniversario y cabe mencionar que este espectáculo protagonizado por Mickey Mouse adentra al público en un viaje por las historias más entrañables de Disney. Este show se presenta por las noches en “Rivers of America” ubicado en “Disneyland Park”. Finalmente, “Tale of the Lion King” es una puesta en escena que está disponible en el Fantasyland Theatre y esta obra también está de vuelta con nuevo vestuario, nueva coreografía y una nueva adaptación de la historia original de “El Rey León”.

