Por problemas de salud Justin Bieber se ve obligado a cancelar algunos conciertos

Justin Bieber en México, revelan a los teloneros para su concierto en CDMX, Guadalajara y Monterrey. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for The Recording A)

Con pesar, Justin Bieber anunció que canceló lo conciertos que iba a realizar esta semana en las ciudades de Toronto y Washinton D. C., y que forman parte de su gira mundial “Justice”.

La estrella pop dio la noticia a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió que no ha sido capaz de recuperarse por completo de su dolencia.

Por lo que, aunque le rompe el corazón, no podrá encontrarse con sus fanáticos, quienes compraron las entradas para asistir a sus próximos conciertos.

“No me puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible por estar mejor, pero la enfermedad va a peor. Me rompe el corazón tener que aplazar estos conciertos, pero son las órdenes de los doctores. A toda mi gente, los quiero y descansaré para recuperarme cuanto antes”, fue lo escribió el artista canadiense.

Justin Bieber faz post informando estado de saúde Instagram (Reprodução)

Sin embargo, los recitales no fueron cancelados como tal, sino que, como explicó el intérprete, simplemente se movieron a otras fechas.

Pero se espera que la promotora que gestiona sus eventos ofrezca a la posibilidad de realizar un reembolso a quienes deseen devolver las entradas.

Justin Bieber fue diagnosticado en 2020 con la enfermedad de Lyme, por lo que es evidente que el problema de salud del que hace mención sea esto.

Se conoce que esta enfermedad puede afectar el sistema nervioso, la piel, las articulaciones, además del corazón. Para algunos pacientes, hay días que no se pueden levantar de la cama por el fuerte dolor.

El astro pop prometió seguir las recomendaciones de los médicos y descansar lo necesario para poder llevar a cabo su gira mundial.