Chiquis Rivera se destapa para mostrar sus curvas y diminuta figura

El cambio físico de Chiquis Rivera es impresionante, al menos así lo demuestran las imágenes que la propia cantante compartió en sus redes sociales, donde sale con muy poca ropa.

La hija mayor de Jenny Rivera se ha estado sometiendo a unos tratamientos estéticos para reducir la grasa del cuerpo y reafirmar la piel. Por eso ha querido compartir los resultados que ha conseguido hasta ahora.

Uno de los tratamientos que se realiza se denomina “ice sculpting”, donde utilizan hielo en conjunto con otros activos como la cafeína, para eliminar la grasa y reafirmar la piel.

Usando la típica y diminuta ropa interior desechable que dan los centros estéticos, Chiquis Rivera posó frente al espejo en un corto video, donde se puede apreciar que aún tiene algunos restos de productos en el cuerpo, pero lo que más llamó la atención fue como tiene ahora la cintura, los muslos y el trasero.

“Me ha ayudado mucho a volver la piel mas tersa, mejorar la circulación y romper la grasa, especialmente alrededor de la cintura y los muslos”, fue lo que escribió en una de las historias que compartió en Instagram sobre ese tratamiento en particular.

Evidentemente, todo este cambio físico no lo ha logrado con cremas y masajes, pues Chiquis Rivera ha compartido que se ha vuelto muy disciplinada en los ejercicios, sin embargo aclara que la han ayudado mucho.

“Si tienes un trasero grande y muslos grandes, ya sabes cómo es. Y yo he sido así así toda mi vida. He estado llevando shorts últimamente porque me siento más confiada. Porque he estado haciendo mis tratamientos de hielo pero también porque he estado usando mi crema anticelulitis. Si eres consistente te va a funcionar” afirmó la cantante en sus historias.