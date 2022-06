Fuente asegura que a Chris Rock no le interesa reconciliarse con Will Smith

En esta combinación de fotografías Chris Rock en la porción de FX de la gira de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión en Pasadena, California, el 9 de enero de 2020, izquierda, y Will Smith en el almuerzo de nominados de la 94a entrega (AP)

El altercado entre Chris Rock y Will Smith aparentemente está lejos de terminar. Luego de que el reconocido actor abofeteara al comediante por burlarse de su esposa, la relación entre ellos parece estar más tensa que nunca.

Desde la noche de los Óscar, muchas han opinado al respecto sobre el incidente violento, posicionándose a favor o contra de lo sucedido. Will Smith pidió disculpas al público, a la academia y al comediante por lo que hizo.

Por su parte, Chris Rock ha hablado y bromeado al respecto en varias entrevistas y presentaciones que ha realizado, aunque nunca ha respondido directamente a las disculpas públicas de su agresor.

Entonces, hace unos días, Jada Pinkett-Smith aprovechó un momento de su programa para pedir públicamente que tanto su esposo como el comediante hicieran las paces.

“Mi más profunda esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar sobre esto y reconciliarse. Con el estado del mundo actual, los necesitamos a ambos, y todos nos necesitamos más que nunca”, aseguró en su programa “Red Table Talk”.

No obstante, el comediante no ha dicho nada al respecto y parece ser que tampoco tiene planeado hacer nada que esté relacionado con la familia Smith. Una fuente cercana al artista filtro a algunos medios que Chris Rock no le interesa saber nada de ellos.

La fuente afirma que en estos momentos el comediante solo quiere enfocarse en su gira y en preparar su especial de comedia que grabara dentro de poco. “No está preocupado por los Smiths en este momento. Está de gira y se está preparando para un especial de comedia”, sostuvo la fuente.