Estas son las razones por las cuales no te puedes perder World of Color si visitas Disney California Adventure Park

"World of Color". "World of Color" en Disney California Adventure Park. / Foto: Paloma Takahashi.

Quién hubiera imaginado que luces de colores, casi mil 200 fuentes, proyectores y música podrían crear uno de los ambientes más nostálgicos y emotivos. “World of Color” es el espectáculo nocturno que cada noche se presenta en el parque de Disney California Adventure en dos funciones para que todos los asistentes puedan deleitarse con la magia de este show.

“World of Color” uno de los shows de Disney California Adventure Park. “World of Color” uno de los shows de Disney California Adventure Park. / Video: Paloma Takahashi.

Como dato importante, “World of Color” comenzó a llevarse a cabo en el parque en 2010 y en entrevista con Publimetro, Juan Aldama, portavoz de Disneyland Resort compartió, “Yo lo vi por primera vez hace 10 años cuando comencé a trabajar aquí y me quedé tan impresionado con el tamaño de la producción. También con los detalles y los efectos que en verdad nos llevan a sentir que estamos en las películas. Todos tenemos un personaje o historia favorita y es increíble ver en este espectáculo tantas historias causando muchas emociones al público”.

“World of Color” regresa a Disney California Adventure Park con más magia que nunca

En la misma línea, el escenario de “World of Color” cada noche es Paradise Bay, un lugar que en tamaño es más grande que un campo de fútbol. Con ello se puede pensar que este show tiene un gran espacio para poder envolver a los asistentes y salpicarlos literalmente de magia y agua. El espectáculo muestra múltiples escenas y “Finding Nemo”, “The Little Mermaid”, “Toy Story”, “Aladdin”, “Beauty and the Beast” y “Wall-E”, son algunas de las cintas de las cuales fueron tomados los momentos más icónicos para proyectarlos en “World of Color”.

“Dependiendo la época del año el espectáculo va teniendo modificaciones y siempre tenemos nuevas películas que añadir y en este regreso una de las adiciones fue Pirates of the Caribbean”, contó Juan Aldama. “Wonderful World of Color” es la canción con la cual inicia y concluye el show y este es el tema original de la serie de televisión que lleva el mismo nombre y que fue escrito por Richard M. y Robert B. Sherman, ambos grandes músicos de Disney.

