Actrices que han interpretado a Marilyn Monroe

Marilyn Monroe es considerada una de las figuras icónicas de la época dorada de Hollywood. No solo encantó por sus personajes en pantalla y su talento como cantante, si no que también destacó por su belleza y estilo glamoroso que la convirtió en una de las más elogiadas.

En la gran pantalla y en la televisión varias celebridades han rendido un homenaje a la diva estadunidense quien además se caracterizó por una vida personal controvertida. Conoce las famosas que han revivido la fama y momentos más polémicos de la rubia, considerada un ícono femenido del siglo XX.

Misty Rowe

La actriz personificó a Monroe en la película biográfica “Goodbye Norma Jean”. La cinta abordó los inicios de Marilyn en la industria cinematográfica, cuando apenas era una humilde trabajadora en una fábrica que soñaba con triunfar en Hollywood.

Ashley Judd

“Norma Jean and Marilyn”, fue protagonizada en 1996 por la actriz estadounidense. El proyecto para HBO contó la historia de la joven estadounidense mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood. En la cinta se mostraron muchas de las inseguridades la famosa y su relación co las drogas y el alcohol.

Poppy Montgomery

La actriz australiana dio vida a Marily Monroe en la miniserie “Blonde” que se estrenó en 2001. El proyecto estuvo basado en la novela de Joyce Carol Oates que, en opinión de The New York Times, es “el estudio definitivo de la celebrity estadounidense”.

Mira Sorvino

La actriz asumió el pape de Monroe en la película “Norma Jean and Marilyn” compartiendo créditos con Ashley Judd. La famosa evoco la faceta más sensual de la rubia de Hollywood, y cómo su belleza le habría ayudado avanzar en su carrera. Esta cinta se basó en el libro “Norma Jean: My Secret Life With Marilyn Monroe”, escrito por el actor Ted Jordan quien aseguró haber tenido un romance con Monroe.

Ana de Armas

La actriz de origen cubano se mete en la piel de Marilyn Monroe, en la cinta “Blonde” que estrena este 2022 en la plataforma Netflix. La cinta de Andrew Dominik, también cuenta con las actuaciones de Adrien Brody y Bobby Cannaval. “Lloré. Fue algo realmente importante para mí... un gran desafío, algo que estuve preparando durante mucho tiempo y, finalmente, sentarme en la silla y ponerme la peluca y el maquillaje… fue muy especial. Me transformé por completo”, citó Fotogramas.