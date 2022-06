Ingrid Coronado nos pregunta que nos hace felices luciendo un hermoso vestido rojo

La polifacética Ingrid Coronado subió hace poco una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde luce un hermoso vestido rojo con acabados florales que sobresalen y le confieren un toque único.

El vestido de corte en V, resalta muy bien su silueta y el floreado bordado convierten un simple vestido en algo más llamativo. También lleva unos aretes grandes y el cabello en ondas suelto.

El maquillaje es muy natural, nada sobrecargado, tiene los labios pintados de rojos a juego con su vestimenta. Y en la mano se le ve una pulsera en el mismo tono que el vestido.

En la publicación nos comparte la siguiente reflexión: “Pongamos nuestros ojos en lo bonito y veamos la forma de convertir la alegría en un ingrediente de nuestra vida”.

Entonces, después nos pregunta: “¿Qué te hace feliz?”. A lo que sus seguidores no tardaron en responder y expresaron las cosas que los hacía sentirse felices. Todo en concordancia con el tema de su libro, “MujerÓN”.

Hace unas semanas, la artista lanzó un libro que escribió en 40 días de aislamiento en su hogar y donde se desnuda completamente. “Escribí las historias, todo y sin ningún filtro. Cuando lo terminé, después de cuarenta días, me di cuenta de la transformación que había en mí. Me di cuenta de como yo ya era una mujer distinta.”

Ingrid Coronado comparte a través de su libro herramientas terapéuticas que le han funcionado y ayudado a aceptarse tal cual es, y que está segura muchas mujeres se sentirán identificadas con ella. Además, recomienda que los hombres también lo lean.

“Si quieres tener una buena relación con una mujer, te tienes que dar cuenta de cómo nos lastimas. A lo mejor la cultura que has visto te dice que eso no está mal, pero nos estas lastimando y entonces si quieres que yo te hable y que comparta mi vida contigo, pues valdría la pena que tu sepas de qué forma me estas lastimando a mí”, explicó la conductora y actriz.