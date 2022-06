¡Desnuda!¨Así quedó fan de Ricardo Arjona durante concierto en Miami

No hay concierto de Ricardo Arjona que deje de ocurrir algún hecho fuera de libreto y que más de uno quede atónito, tal es el caso de lo que se vivió en el reciente encuentro del músico guatemalteco con su público de Miami. Una mujer, quien se encontraba acompañada de su esposo se dejó llevar por la adrenalina y quedó en toples mientras escuchaba cantar “Desnuda” de su artista preferido.

La polémica fue desatada por Rocío Gallardo, una cubana residenciada en Estados Unidos quien alegó que lo hizo para establecer contacto visual con Arjona, aseguró que fue su manera de expresar lo que significa la “libertad” de la mujer.

Acompañada de su esposo, Rocío ofreció una entrevista exclusiva para Despierta América, la mujer que se hizo famosa tras la viralización de su atrevido video dijo que “esa canción significa mucho para mí, e interpreta la libertad de lo que es la mujer, de sentirse libre, segura, desnuda o con ropa”.

“Lo primero que me vino a la mente es que tengo que hacer contacto visual con él de alguna forma, ahora me pongo a pensar, y a lo mejor no me hubiera ni visto entre tanta gente, pero pasó, estaba para que me viera, que hice contacto visual con él y que tuve mi momento con él, y eso era lo que quería”, comentó la mujer quien además dijo que durante el concierto estaba acompañada de su suegra, esposo, el cuñado y el primo de su esposo.

No sólo el público reaccionó ante esta escena imprevista, el propio cantante guatemalteco también mostró su impresión al punto de pararse por segundos y observar a Rocío, al parecer no se lo esperaba.

“Me olvidé la letra y todo”, dijo entre risas. La mujer le respondió: “Él me deja. Él es mi esposo y me deja”. “¿Si?”, volvió a preguntar Arjona, aún confuso antes de continuar cantando.

La presentación de Ricardo Arjona forma parte de su #BlancoYNegroTour con el que se ha mantenido recorriendo varias ciudades del mundo.

Esta no es la primera vez que la canción “Desnuda” genera la misma reacción en una mujer. Durante su presentación en Dallas, Texas, una joven se quedó en ropa íntima ante los ojos del público y el cantante.