Halsey estrena el video musical de So Good, canción con la cual explota su lado más pop

La cantante estadounidense Halsey estrenó un nuevo sencillo llamado “So Good” el cual se trata de una canción tipo pop que le dedica a su pareja el cineasta Alev Aydin. Cabe mencionar que antes de haber lanzado “So Good”, Halsey había mencionado en sus redes sociales que estaba preparando música pop e incluso un disco de este género musical.

El estreno de la canción y el video de “So Good” muestra una nueva faceta de la cantante de 27 años de edad. “If I Can’t Have Love, I Want Power” es el último disco que Halsey sacó acompañado de una película que estuvo armonizada musicalmente por sus composiciones. Su música es considerada del género indie, no obstante, en esta ocasión Halsey está explorando nuevos sonidos.

Halsey actuó a un lado de su pareja en el video de “So Good”

Otro aspecto relevante es que Alev Aydin fue quien dirigió el video musical de “So Good” y además actuó como la pareja sentimental de Halsey. En algunos de los momentos del video se pueden apreciar imágenes en las cuales salen Halsey, Alev y Ender, su bebé. Con ello se puede decir que la artista se encuentra muy enamorada de su pareja y le está dando la oportunidad de trabajar con ella.

Alev, Halsey y Ender. Alev, Halsey y Ender. / Foto: Instagram.

Finalmente, Halsey se encuentra en medio de su gira musical “If I Can’t Have Love, I Want Power Tour” y aunque en semanas anteriores explicó que ha sido hospitalizada y no se encuentra bien de salud ha seguido con sus conciertos. Además en paralelo la cantante lleva su empresa de maquillaje llamada “About Face” y se dedica a crear contenido en redes sociales para su marca.

