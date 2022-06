Balthazar llega para resolver crímenes misteriosos desde el más allá

Tomer Sisley está en su casa en Francia y desde un cómodo sillón se instala para realizar el zoom, donde platicó sobre la presentación de la serie Balthazar que llegará a las pantallas para conquistar a la audiencia en América Latina. La serie francesa tiene en su protagonista, un hombre divertido y lleno de contrastes, porque va del carisma, seducción a la arrogancia. Además, el patólogo forense tiene una extraña habilidad para hablar con los muertos y utiliza métodos poco convencionales para resolver sus casos.

“Cuando los escritores comenzaron a trabajar en el guion, querían saber quién era realmente el personaje. Lo adaptamos bastante a mí. Toda la idea de que hicieran eso surgió de mí cuando les dije: ‘Escuchen, muchachos, si quieren que interprete esa parte, hagámoslo para que pueda aportar algo a esa parte. Algo que se parezca a mí, que tenga sentido para mí”, señaló el actor francés.

Al preguntarle si tuviera el poder de hablar con muertos, ¿a quién acudiría primero?, a lo que respondió, “creo que con los miembros de mi familia que no tuve tiempo de conocer demasiado bien. Me encantaría hablar con los padres de mi padre, que me cuenten un poco de su infancia, de la de ellos, para descubrir lo que llevo dentro para ser el hombre que soy hoy”.

Balthazar. El protagonista, Tomer Sisley, charló con Publimetro sobre las cosas en común que tiene con Raphaël Balthazar. (Foto: AXN.)

Aunque Tomer Sisley no cree en la posibilidad de hablar con los muertos, si quiso hacer una aclaración sobre su personaje, “Balthazar tiene conversaciones consigo mismo, no tanto con las personas muertas, él imagina que es una persona muerta. No creo en la posibilidad de hablar con muertos, porque no estoy seguro que sea posible”.

Una de las cosas que el actor dejó en claro para aceptar el personaje es que le dieran la libertad de ponerle su sello, “tengo muchas cosas en común con el personaje. Cuando me preguntaron si quería hacer ese personaje, yo les dije: ‘si lo vamos a hacer juntos, la idea fue hacer algo de él que tuviera mucho de mi, con un poco de comedia, momentos divertidos en los diálogos y mucha acción”, agregó.

Tomer Sisley espera que la serie tenga un buen recibimiento en su estreno, así como lo fue en Europa. También explicó que él éxito del personaje de Raphaël Balthazar es que tiene tres diferentes matices.

“El hecho es que no es un solo personaje. Cuando él está en la oficina con su equipo, se convierte un profesor, pero cuando está solo en casa es lo opuesto. Tiene tres diferentes personas es lo que disfruto de este chico risas); hace diferentes cosas con diferentes direcciones”, finalizó.

Balthazar bajo los encantos de Tomer Sisley

Balthazar se apoyará de la experiencia de la inspectora en jefe Hélène Bach , la más seria y sensata en turno, quien utilizará el lenguaje y habilidades únicas de Balthazar para ayudar a resolver los casos más complicados, mientras batalla con el caos en su vida familiar, con hijos adolescentes y un marido infiel.

Elenco. También cuenta con la participación de Yanning Samot, Philypa Phoenix y Côme Levin, entre otros actores franceses.

Las producciones francesas están ganando terreno en la creación de series de investigación criminal, muestra de ellas son Candice Renoir, Bright Minds y Balthazar .

. Trama. Una serie sobre asesinatos e investigaciones forenses. Bañada con humor francés, su originalidad radica en el protagonista y la peculiar forma que tiene de enfrentarse a la vida

¿Hora y fecha de estreno de Balthazar en México?

13 de junio a las 22:00 horas por AXN.

