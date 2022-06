“Las estrellas bailan en Hoy”: cuál es la pareja eliminada

Lágrimas y mucho drama se vivió en la gala de eliminación de “Las estrellas bailan en Hoy”. El reality show quedó con una pareja menos que debió salir de la competencia luego de las críticas del jurado integrado por Latin Lover, Ema Pulido y Andrea Legarreta.

Todos quedaron asombrados con el anuncio de la presentadora Marie Claire quien se despidió entre lágrimas tras sufrir una fuerte lesión en los ensayos. “Fue una caída muy aparatosa, no solo yo estoy lesionada, Alex (Durán) también está lesionado en el rostro porque recibio un golpe importante... tengo fisuras en el talón, en el tobillo, en la rodilla, en la parte baja, en la cadera, pero nada que no podamos superar con recuperar”.

La también actriz pidio disculpas a su compañero de baile y entre lágrimas recordó el momento en el que se descolocó al hacer la parada de manos y golpeó con todas su fuerza a Durán “Él como que perdió el conocimiento, yo me caigo y ahí es donde pasa todo esto”, dijo la venezolana quien dijo adiós al reality show.

La animadora venezolana estuvo acompañada de su Alex Durán y de su pareja, José Manuel Figueroa, quien se comprometió a cuidarla y apoyó su decisión en el programa. “Creo que hiciste un gran papel, échale ganas, no te aguites, va a haber otras oportunidas más adelante. Creo que fue una ventana muy importante la que se dio aquí en este programa para que la gente viera tu corazón, y ahora me comprendan por qué estoy tan enamorado.

Alex Durán entonces debió bailar con su coreógrafo pero no logró convencer al jurado. Latin Lover se mostró en desacuerdo por la presentación del actor y aseguró le hubiera gustado verlo bailar en solitario. “Si hubiera sido un baile de 10, para que te des una idea, con el coreógrafo va a ser de 7, no es personal, esto lo habíamos platicado ayer ante todo el público”.

Durán se defendió y pidió no compararlo con Lis Vega quien también bailó sin su compañero Raúl Magaña. “Lis (Vega) lleva tres días que le avisaron que no iba a bailar su pareja y le montaron una coregrafia individual, a mí me avisaron hoy a las 8 de la mañana que iba a bailar solo lo que llevo tres días tres ensayando en pareja.

Ema Pulido fue contundente y consideró todo “caóitico”. “No te puedes comparar con Lis Vega porque ella tiene mucho sentido del movimiento y de baile y tú lo estás aprendiendo. Yo hubiera apreciado más que te aventaras, estar tu solo y enfrentarlo solo, para mí cuenta mucho que tengan los pantalones o la falda para presentarse”.