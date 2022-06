Estamos armando un legado para los chicos nuevos que quieran representar Argentina, Tiago PZK estrena Nos Comemos junto a Ozuna

El rapero y cantante argentino de 20 años de edad, Tiago Uriel Pacheco mejor conocido como Tiago PZK, presenta su más reciente sencillo titulado ‘Nos Comemos’ en colaboración con Ozuna “Surgió de una forma orgánica, nos conocimos en Las Vegas y después nos vimos en una fiesta, le mandé la canción y ese mismo día fue y grabó su verso, el es muy humano, humilde y con los pies en la tierra, me dejó la enseñanza de seguir soñando y nunca perder el hambre aunque te vaya bien en la vida”, reveló el argentino en entrevista.

Tiago PZK presenta el tema 'Nos Comemos' junto a Ozuna. / Foto: Cortesía

Por otro lado, Tiago PZK junto a Duki, Nicki Nicole, Trueno, Paulo Londra, Khea, María Becerra, L Gante, entre otros, forman parte de la escena urbana argentina “Son logros que más allá de lo personal es un logro para la escena, es un logro de todos, el país está creciendo y estoy muy contento con sus logros y mis logros”, dijo el rapero.

Tiago PZK presenta el tema 'Nos Comemos' junto a Ozuna. / Foto: Cortesía

Asimismo, Tiago PZK ha alcanzado una fama sin igual pero recalca que hay que mantener los pies en la tierra “Trato de seguir soñando y seguir para adelante, hay que tener ganas de crecer, el ser humano naturaliza todos los logros pero creo que si bien son logros enormes, hay un techo que todavía no se ve, todavía no llegamos a nuestro auge, estamos armando un legado para los chicos nuevos que quieran representar la bandera”.

En varias ocasiones, el argentino ha revelado que Daddy Yankee es su mayor inspiración y nos compartió un de los consejos que le dio “Más que darme un tip, me felicitó por como me va mi carrera y recibir sus palabras fueron un honor, pero uno de los consejos que me dio fue Akapellah y me dijo que primero es el pan en la mesa de la familia antes que una ideología vanguardista que está en una cultura y esa es una de las enseñanzas más grandes”.

Asimismo, el rapero argentino reveló que durante el mes de julio saldrá a la luz su álbum titulado ‘Portales’, y a la par, se encuentra con los preparativos de la gira mundial ‘Portales Tour’ con el cual llegará hasta varias ciudades de México el próximo mes de diciembre “Mi primera presentación de toda la vida fue en el Flow Fest en 2021 y mi primer concierto fue en el Lunario de la CDMX, tengo una conexión muy única con la gente de México, siempre es una bendición poder ir a tocar allá”.

Tiago PZK en el Coca-Cola Flow Fest 2021. / Foto: Cortesía Ocesa (José Jorge Carreón)

Para esta ocasión, el cantante decidió cerrar la gira en la CDMX debido a que el país tiene un lugar muy especial en su corazón “Lo tomé como última parada, para llegar en un momento donde ya haya vivido la gira completa y tenga esa experiencia, quiero llegar en el mejor momento para darles el mejor show que pueda”.

PORTALES TOUR MUNDIAL, no saben lo feliz que estoy de anunciar esto, por fin los voy a conocer, les voy a cantar en vivo y van a poder vivir la experiencia que tengo para brindarles como show en vivo, este es el sueño más grande que tuve y ustedes me lo van a cumplir🇦🇷❤️🌎 pic.twitter.com/seyxbXHK71 — Tiagotti (@tiagopzk) June 6, 2022

Sigue a Tiago PZK en redes sociales: