Andrea Legarreta asegura que el éxito de su matrimonio se debe al “paquetazo” de su esposo

Andrea Legarreta bromeó sobre los atributos de su esposo, Erik Rubín, luego de que este llamara mucho la atención por el “paquetazo” que se le marcaba con unos de los trajes que usa en el musical “José el Soñador”.

“Para los que se preguntan por qué llevamos tanto tiempo [...] Es que un pantalón blanco siempre es peligroson y, a lo mejor, pues se nota ahí de todo, pero en realidad yo creo que es la tela” confesó la también actriz entre risas.

Luego de eso, el propio Erik Rubín aclaró a que pudo deberse ese “incidente” con el vestuario del ‘Faraón’, personaje que interpreta en la obra y que utiliza atuendos similares a los de Elvis Presley.

“Me contó Andrea... ya ves de repente un poquito de descuidos. Yo estaba usando unos boxers normales y hacían mucho bulto, y en la desesperación para esa función decidí quitármelos y dije: ‘Bueno, después ya me pongo otra cosa’, ¿cómo le llaman?... el suspensorio, no lo usé y al parecer se dieron cuenta, pero yo ahí (estaba pensando) ‘no hay bronca, no se ve’ y sí se veía”, explicó el ex Timbiriche.

Y con respecto a las declaraciones hechas por su pareja, dijo lo siguiente: “Ella fue la primera en checar el control de calidad y no hay quejas”, bromeó el cantante.

Pero no se quedó ahí, pues comentó que en algunas funciones no usará suspensorios, lo que parece un intento de promocionar “José el soñador”: “Lo que les voy a decir es que va a ser random, o sea, de repente, por eso tienen que ir a todas las funciones, porque no se sabe en cual voy a sacar el suspensorio, entonces estén pendientes”.