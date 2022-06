La Academia comenzó y las críticas también: “Si no está Rubí no hay show, nada ético cómo sacaron a Roberto”

La mesa está servida, La Academia arrancó el 12 de junio por la señal de TV Azteca y desde ya se convierte en uno de los programas más vistos los domingos, y como era de esperarse las críticas corren como pólvora encendida, incluso antes de estrenarse el primer capítulo de este reality de TV Azteca.

Los cuestionamientos a La Academia, que celebra con esta edición sus 20 años, apuntan en diferentes direcciones: la presencia de Rubí, conocida como la quinceañera más famosa de México; el modo en cómo sacaron a Roberto, el primer participante eliminado; el desempeño de Yahir como conductor y la selección en general de los 16 participantes.

Al son de marchas militares, los participantes deben improvisar en la casa de la Academia, donde pasan sus días antes de cada presentación semanal: “Inició ya la Academia y no voy a desistir, el camino es muy largo, pero voy a resistir”, es una de las canciones que deben repetir mientras entrenan.

“Vuelve a México la competencia musical más importante de América Latina”, anunció TV Azteca, que celebra el regreso a la pantalla de Lolita Cortés, una de las críticas más emblemáticas del programa, así como Arturo López Gavito, que compartirán tarea con Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

La Academia ha sido un semillero de talentos, entre los que destacan el actual conductor del programa, Yahir, además de “Yuridia, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Víctor García, Miriam Montemayor, María Inez y Erasmo Catarino”, indicó el canal en su sitio oficial.

Para muchos internautas, la participación de Aleks Syntek fue de lo mejor de la noche. “Aleks Syntek nos deleita con un medley de sus éxitos!. El mentor de La Academia nos deleitará con espectaculares musicales cada semana”, anunciaron los productores de reality.

“Él (Aleks Syntek) y los jueces, fue lo único rescatable de hoy… todo lo demás un desastre, principalmente la forma en que eliminaron al chavo, ni tacto tuvo el conductor, que por cierto andaba más perdido que la llorona, mala decisión”, escribió el usuario en Instagram allissonbella2021.

Lista de participantes

La lista de participantes de la Academia está conformada por Alejandra, de Sonora; Emilio, de Aguascalientes; Esmeralda, de Guerrero; Andrés, procedente de Sonora; Jackie, nacida en Sinaloa; Mariana Logue y Santiago (el primer eliminado) de la Ciudad de México; Rubí, de San Luis Potosí; Fernanda e Isabela, de Tabasco, además de Roberto Poot, de Quintana Roo.

Entre los participantes de otras nacionalidades están Nelson, de Guatemala; Zunio y Mar, de Ecuador; Cesia, procedente de Honduras y Eduardo, de Estados Unidos.

“Queremos ver talento musical”

La audiencia de La Academia ha lanzado duros comentarios en el arranque: “Sinceramente qué flojera de participantes!! Queremos ver talento musical, no personas que vengan a contar sus historias conmovedoras…”, “Pensé que esta academia sería más seria, pero entre ver a este tipo, y otros más... ah sin olvidar al drama de Rubí, mejor buscaré algo más productivo que hacer los domingos”.

La forma en la que salió Roberto fue de los hechos más criticados: “Faltó mucho tacto con la salida de ese muchacho. Dejando de lado el talento, fue muy exhibido y equivocados los comentarios de los conductores”, “Si no está Rubí no hay show, cero ético el cómo sacaron a Roberto”, Me pareció muy fuera de lugar que lo sacarán a él y dejarán a Rubí academia otra vez demuestras favoritismos y que es arreglado todo”.

Muchos espectadores consideran que Yahir no condujo la primera edición del programa de la mejor manera: “Lo más triste es que Yahir ni siquiera le dio la oportunidad (a Roberto) de despedirse! Pa’ la próxima les encargo”, “Pero ni lo consolaron pobre chico tuvo que aguantarse las ganas de llorar”…

Y en cuanto a la conducción de Yahir hay criterios enfrentados: " Me encantó Yahir como conductor , qué bueno que le den oportunidad a nuevos talentos igual me hubiera gustado Esmeralda junto con Yahir o con Nadia, estaría suave una dupla en conducción pero Yahir esta genial”, “Yahir no sirve como conductor”, “Lo único bueno de la academia son los jueces y uno que otro académico . Yahir mejor que siga cantando”, “Con todo lo que me gusta @yahirmusic Creo que le falta echarle más enjundia cuando habla”.

¿Quién hizo la selección de concursantes? todos cantan horrible, el conductor está de flojera”, “Qué mala onda nadie abrazo al chavo que salió”, “El rating lo tiene Lolita Cortés”, “Agradezcan a la rubí jaja.. ella es la del rating”, “No entiendo cómo todos esos jóvenes para alcanzar un sueño se dejen humillar de esa manera. El primer programa y estuvo pésimo”.

