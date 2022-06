La famosa quinceañera Rubí Ibarra se salva como alumna en La Academia 20 años y Lolita Cortés explota: “Para mí tú no debes de estar aquí”

La fama de Rubí Ibarra surgió de una manera insólita luego que, por error, miles de personas asistieran a su fiesta de quince años por una invitación que su papá hiciera en sus redes sociales que fue mal interpretada al punto de colapsar la celebración.

Luego de semejante foco de atención Rubí, nacida en Sinaloa el 26 de diciembre de 2001, comenzó a cantar música grupera, aunque no ha sido constante en su paso por la música, pues hizo una pausa para dedicarse a sus estudios.

Más tarde se dedicó a ofrecer consejos de maquillaje y de peinados en su cuenta en Youtube.

Cinco años después de este hecho que dio la vuelta al mundo, Rubí Ibarra, ahora con 20 años, obtuvo su inmunidad para participar en el primer concierto en la Academia 20 años que se comenzará a transmitir por Azteca Uno desde el 12 de junio.

Las duras palabras de Lolita Cortés a Rubí

La noche de este lunes 6 de junio Rubí volvió a ser noticia, y esta vez no fue precisamente por haber tenido una destacada participación en la Academia.

Y en esto fue muy clara Lolita Cortés cuando los presentadores le preguntaron qué le había parecido la actuación de Rubí posterior a una rueda de prensa en la que Lolita también arremetió contra la prensa por no “escuchar al público”.

Pregunta: Lolita me gustaría saber ¿qué le pareció Rubí?, ¿Debe estar o no debe estar en la academia?

Respuesta: “No,claro que no, por supuesto que no, me sorprende muchísimo que después de (...) Siete mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil, creo que hubo mucho nervio, sí, pero cuando hay nervio también se ve, y lo dice el director, de qué están hechos (...) En el momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre, fueron muy pocos, hay unos a los que se les puede trabajar, pero no entiendo los que escogieron este alumnado, qué esperan que diga? No nena, no princesa, para mí tú no debes de estar aquí”, respondió Lolita Cortés sin filtro alguno.

Pero el presentador señaló que el 65 por ciento de las personas en el estudio opinaron que Rubí sí debe participar en el primer concierto de la academia, “así que te vemos el próximo 12 de junio, felicidades”, afirmó, al destacar que la joven tiene “inmunidad” por lo que no puede ser eliminada en esta primera etapa.

El veredicto fue escuchado por Rubí entre lágrimas. “Estoy feliz, sé que la regué, yo entendería realmente si me eliminaran o algo porque realmente no lo hice bien, (...) Prometo echarle más ganas”.

“Vergüenza les debería de dar a ustedes (que Rubí se quede)”,lanzó por su parte Lolita Cortés.

Video en el que Lolita Cortés descarga contra Rubí: