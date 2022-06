El pasado 18 de febrero, el cantante canadiense Justin Bieber dio inicio a la gira Justice Tour, misma que finaliza el 25 de marzo de 2023, pero tras un concierto, el intérprete se vio en la necesidad de posponer varias presentaciones debido a que dio positivo por Covid-19.

Justin Bieber sufre parálisis facial ¿Qué pasará con la gira Justice Tour?. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for The Recording A)

Tras varias fechas pospuestas, Justin Bieber regresó a los escenarios y meses después, en junio, el canadiense reveló que nuevamente tendría que posponer varios shows por indicaciones del doctor.

Los días pasaron y Bieber pospuso más conciertos, lo que llevó a varios beliebers a molestarse con el cantante y causar un revuelo en redes sociales, por lo tanto, el intérprete de ‘Somebody’ tuvo que salir a dar una declaración, que sin duda, cambiaría por completo todas las opiniones.

Justin Bieber faz post informando estado de saúde Instagram (Reprodução)

Justin Bieber sufre parálisis facial

Mediante un video de aproximadamente tres minutos, publicado en su cuenta de Instagram, Justin se dejó ver con la mitad de la cara paralizada y reveló que sufre de una extraña enfermedad llamada Ramsay Hunt “Este virus ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales, no puedo parpadear ni sonreír, se que están decepcionados por la cancelación de los conciertos pero no soy capaz de hacerlos, me es imposible”.

A la par, el cantautor hizo un llamado para que todos sus seguidores oraran por él “Yo confío en Dios, y sé que todo pasa por una razón, y no estoy seguro de cual sea, pero mientras tanto, voy a descansar, los amo, nos vemos pronto”.

Justin Bieber sufre parálisis facial ¿Qué pasará con la gira Justice Tour?. / Foto: Instagram

¿Qué pasará con la gira Justice Tour?

Por otro lado, los múltiples shows que Bieber tenía planeados para este año, siguen posponiéndose sin dar una nueva fecha, por eso mismo, se cree que la gira podría ser cancelada por completo o pospuesta hasta el 2023, lo que dejaría a miles de beliebers alrededor del mundo, tristes, pero sin duda, esperarán el tiempo necesario para que el canadiense se recupere por completo.