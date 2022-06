¿Adela Noriega tuvo un hijo en secreto con el expresidente Salinas de Gortari?

El rumor del romance entre Adela Noriega con Salinas de Gortari, quién fuera el presidente de México durante el periodo de 1988 y 1994, no es nuevo. De hecho, ha existido desde que Salinas seguía en funciones.

No obstante, la actriz nunca ha confirmado ni negado todo ello. Aunque Adela Noriega nunca habla sobre su vida privada, mucho menos de sus romances. Es una de las famosas más celosas de su privacidad.

Pero el rumor ha vuelto a correr porque al parecer se ha filtrado unas fotografías de ella junto a su hijo. El reportero, Jorge Carvajal, a través de su canal de YouTube compartió la noticia, y aunque aclaró que no puede afirmar que las fotos sean reales, asegura que la actriz sí tuvo un hijo con el político.

Mencionó que el nombre del supuesto hijo de la protagonista de “Fuego en la sangre”, es Carlos Rodrigo Salinas Noriega, y que reside actualmente en South Beach, California, lugar donde la actriz montó una empresa inmobiliaria que es manejada por su supuesto hijo.

Jalife👉Hijo de Salinas de Gortari y Adela Noriega de acuerdo con la información, sería Carlos Rodrigo Salinas Noriega el encargado de la inmobiliaria, empresa familiar.

El hijo de Adela Noriega tendría 32 años en la actualidad, y sería el encargado de llevar a cargo la pic.twitter.com/85g0l8LnAc — Sophie 🦋⚘ (@sofia_spp04) May 1, 2021

El motivo principal por el cual la actriz nunca ha revelado que tiene un hijo es porque lo tuvo cuando el expresidente todavía se encontrada casado y en su cargo público.

“Esas fotos están corriendo por todo internet ya, y yo lo dije ayer: ‘se está diciendo que él es el hijo’, eso sí yo no lo puedo confirmar porque no me las dieron a mi directamente (las fotos)... lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo que sí fue de Salinas de Gortari que decía que era su sobrino, y que finalmente está viviendo con él en Miami, entre Miami, Polanco e Europa”, declaró Jorge Carvajal.