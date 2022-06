Antonio Cruz está orgulloso de cómo la animación mexicana está conquistando al mundo

Antonio Cruz tiene muchos años radicando en Canadá, pero esta semana regresó a México para ser parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde llegó para compartir sus experiencias al trabajar en proyectos como Spider-Verse, Hotel Transylvania 4, La liga de la justicia, entre otros títulos.

La película Spider-Verse cambió la forma de hacer animación porque combinó técnicas 2D. 3D y de animación tradicional, afirmó el animador mexicano, en la master class que realizó en el Teatro Degollado. Con apenas 32 años, Antonio ya lleva consigo un premio Óscar por su trabajo en el largometraje de 2018 Spider-Man: Into de Spider-verse.

Antonio Cruz. El creativo ha puesto en alto el nombre de México. (Foto: Gabriela Acosta.)

“Llegar a Spider-Man fue como muy accidental para ser honesto, no pensé y no porque no creyera en el proyecto, no porque no sabía nada hasta después de firmar que se reveló todo. Hasta la fecha no me creo que siga trabajando en estas cosas, siento que me pagan por jugar. Cuando me nominaron al Óscar en el 2018, yo no me la creía, estaba muy feliz y cuando ganamos fue increíble”, dijo el animador nacido en Iguala, Guerrero.

Actualmente, en su carpeta de trabajo se incluyen títulos como la cinta live action de La liga de la justicia, el largometraje animado Más allá de la Luna, que también estuvo nominado a Mejor película de animación el año pasado y, ya viene la segunda entrega del superhéroe arácnido, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

“Si la primera película de Spider-Man les gustó, la segunda es aún mejor y llegará en 2023. Me toca hacer el movimiento de cabello y ropa. Te puedo decir que Spider-Verse fue una película muy padre pero esta tercera parte supera todo, en . efectos visuales y animación”, añadió.

El creador habló de sus siguientes proyectos, en el que se encuentra un proyecto para Netflix.

“El 7 de julio voy a a estrenar Monstruo del mar en Netflix, que es una película que me costó mucho trabajo. Creo que está en mi top tres de película más complicadas. Ahí, me dediqué a hacer el movimiento del pero y la ropa de los personajes. Además es una película sobre piratas, tenemos muchos barcos, velas y la ropa de los piratas, por eso es muy complejo”, adelantó Antonio Cruz.

Mirada a la animación mexicana

El creativo señaló que la animación está avanzando y se está innovando mucho. Recientemente charló con Guillermo del Toro, quien le habló del Taller del Chucho, ubicado en Guadalajara.

“Los animadores mexicanos somos súper creativos, innovadores y no nos da miedo intentar cosas nuevas, siento que la animación mexicana viene duro y somos muy buenos, nos hemos ganado el respeto en la industria. Antes de la pandemia platiqué con Guillermo del Toro, él fue el que me acercó al Taller del Chucho, que es un espacio increíble para la animación mexicana”, finalizó.

Por último, compartió que en un futuro le gustaría crear una película con una temática mexicana.

Antonio Cruz y sus trabajos en la pantalla

La torre oscura (2017).

(2017). La liga de la Justicia (2017).

(2017). Angry birds 2 (2019).

(2019). Más allá de la luna (2020).

(2020). Vivo (2021).

(2021). Hotel Transylvania 4 (2022).

(2022). Monstruo del mar.

Spider-Man: Across the Spider-verse (2023).



