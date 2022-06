Audios revelan violencia de Juan Vidal contra Cynthia Klitbo: “ronca como un tren”

Hace aproximadamente 5 meses, Cynthia Klitbo y Juan Vidal confirmaron su ruptura amorosa, en donde se dieron a conocer algunos rumores, en los que la famosa villana de las telenovelas aseguraba que su ex pareja era una persona violenta y que además le habría robado un dinero, con respecto a esto, la actriz declaró que Vidal le debe cuatro mil quinientos dólares, lo que tomaría como pago de los “servicios sexuales” que disfrutó durante su relación.

Le puede interesar. Niurka Marcos y Juan Vidal ¿el nuevo romance en La casa de los famosos?

No obstante, Klitbo en su momento habría revelado que Vidal tenía problemas de ira y que en algunas oportunidades llegó a ser un poco violento con ella, esta teoría fue comprobada, pues a través de unos audios filtrados, revelados en ‘Chisme no like’ durante una entrevista al famoso Youtuber ‘Rey Grupero’, quien en su momento mantuvo relación con Cynthia, en el audio se escucha al actor, reclamarle a ella por los ronquidos y las respuestas de la actriz, a la que, además envió a dormir al cuarto de huéspedes en su propia casa.

“Claro mi corazón ¿cómo te vas a despertar de malas si tú dormiste toda tu noche de lo más tranquila, de lo más perfecta? Dormiste bien, el problema es que el otro no duerme mi vida hermosa y se pasa toda una noche escuchando ronquidos y sin poder dormir. Demasiado bien lo he podido tomar yo y demasiado bien he podido lidiar con el no dormir nada y amanecer de esa manera para que tú me pongas este audio lo más tranquilo, de lo más normal. El anormal soy yo, sí yo sé, ya yo te expliqué lo que hay” se escucha decir en el audio con voz irónica al actual participante de ‘La casa de los famosos 2′.

A lo que Cynthia responde “Yo no quiero discutir contigo, de verdad no quiero discutir contigo (…) deja de enviar mensajes así porque estoy rotita por algo que me pasó ayer, y no he dejado de llorar y no puedo creer la forma en la que te expresas, porque uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera”, dijo la intérprete de ‘Juana’ en la telenovela ‘Teresa’, agregando además el problema que tiene con respecto a su salud “Tengo un defecto en la nariz, en el paladar, y ante eso hasta que no me opere no puedo hacer nada, es como si estuvieras cojo y yo te digo mira como cojeas, es muy desalentador y triste porque es como si yo lo hiciera a propósito y es muy fea la reacción”, explicó.

Por otro lado, también se escucha a Vidal reclamarle por haberle “Metido mano” en una de sus maletas. “Oye, me c*go en la hora en la que tú le pusiste la mano a mi maleta. Que te pusiste a meter y sacar cosas a mi maleta. Ya no tengo que estar recibiendo yo esta conversación contigo por tu ropa, la ropa cara. No le pongas la mano a lo mío entonces porque si no yo no tuviera esa mi*rda ahí conmigo y ya tendrías tu ropa contigo”.

Por lo que la actriz de ‘Atrévete a Soñar’ finaliza diciendo que “Yo no te ataqué Juan, ¿por qué no escuchas los chats? Yo llevo muchos días pidiéndote mi ropa interior, no es de ayer, yo no te he atacado en lo absoluto, ya no hay necesidad de pegarnos a gritos, ya está bien no te preocupes”.