Karol G sorprendió a sus fanáticos al aparecer junto a Café Tacvba

El pasado 11 y 12 de junio, Karol G se adueñó del escenario del Arena Ciudad de México con un concierto de lujo que dejó flechado a más de uno. Aunque muchos solo esperaban escuchar los icónicos temas de la intérprete medellinense, su presentación estuvo llena de sorpresas adicionales para sus fieles fanáticos

Sin un mínimo grado de sospecha los capitalinos que llegaron al Bichota Tour Reloaded tuvieron la oportunidad de ver escena a la cantante de ‘Tusa’ en compañía de la icónica banda de rock mexicano ‘Café Tacvba’.

Por si fuera poco, la cantante de 31 años también invitó a Anahí en su esperado regreso a la música. La sorpresa causó revuelo entre los presentes, quienes aseguraron que el show superó sus expectativas por lejos.

Los gritos y aplausos se convirtieron en el termómetro, pues a pesar de la distancia musical que hay entre los géneros de sus invitados, la inesperada fusión flechó a los fanáticos.

Karol G y Emmanuel del Real y Quique Rangel de Café Tacvba le dieron vida a “Eres” el mundialmente conocido tema de la banda mexicana. A pesar de la notoria ausencia de Rubén Albarrán - el vocalista principal- el público valoró haber podido ser testigo de un momento histórico en la música.

Café Tacvba + La Bichota Karol G



Ufff 🔥 pic.twitter.com/5uM04ZCzu9 — Fer R. (@FerhArquitecto) June 13, 2022

Por otro lado, uno de los momentos más especiales de la noche fue ver a Karol G y Anahí juntas derrochando de su talento. Aunque la misma cantante colombiana manifestó que la actriz de ‘Rebelde’ no tenía idea de cómo iba a ser la reacción del público.

Con un nudo en la garganta Karol G le agradeció a la intérprete de ‘Mia Colucci’ por su participación. “Soy súper fan, súper fan”, comentó. “Dos porque cuando estábamos allá abajo ella me decía que no sabía si la gente iba a responder a su presencia y le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir”.

La cantante mexicana no tardó en contestarle con un mensaje lleno de admiración: “El ser humano que es esta mujer, el alma que tiene [...] Karol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Ustedes saben que he estado un poco lejos por 11 años y los nervios son fuertes, solo quiero decirles que siempre están en mi corazón y lo que juntos vivimos y lo que juntos vivimos no se olvida nunca, son una generación increíble”, expresó Anahí ante más de 22 mil personas.

