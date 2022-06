Lady Gaga podría interpretar a Harley Quinn en el Joker 2

Al parecer, Warner Bros. Pictures está negociando con Lady Gaga para encarnar una nueva versión del personaje Harley Quinn en la secuela de su aclamada película, “Joker”, que llevará por título “Folie a Deux”.

La inclusión del personaje de Harley Quinn le daría mucho más sentido a ese título, ya que “folie a deux” es un término médico que se utiliza para definir un delirio o enfermedad mental que es compartida por dos personas con un vínculo sumamente cercano.

Pero esto no es todo, ya que el interés del estudio por la protagonista de “House of Gucci” se debe a que el “Joker: Folie a Deux” podría ser un musical. Y gracias a las dotes artísticas de Lady Gaga, Warnes Bros., considera que ella sería capaz de crear una versión diferente y única de Harley Quinn.

Recordemos que el Joker no forma parte del Universo Extendido de DC, por lo que se puede tomar libertades a la hora de desarrollar a conocidos personajes para darle una vuelta de tuerca y una perspectiva mucha más profunda.

No obstante, todo el proyecto podría venirse abajo si Joaquín Phoenix decide no hacer la secuela. Pues hasta los momentos el galardonado actor no ha firmado ningún contrato para hacer la secuela del Joker.

Esto podría deberse a que Joaquin Phoenix está esperando tener en sus manos el guion completo para determinar si vale la pena o no hacer la película. De momento, todos los datos que se han filtrado del Joker 2 no han hecho más que intrigar al público.

El director, productor y guionista de la película del “Guasón”, Todd Phillips, está sumamente implicado en el desarrollo de esta secuela, para que quede a la altura o mejor que la primera.